台積電（2330）領軍！台股大漲逾800點…網友喊年底見4萬點：AI只是開始

聯合新聞網／ 綜合報導
受惠美股科技股強彈，台股今盤中大漲逾800點，台積電追平1835元歷史天價，儘管網友歡呼「發年終」。中央社
美股四大指數全面收漲，科技股半導體領軍強彈，帶動台股今早強勢開高走高。加權指數一度大漲逾800點，權值股全面表態，市場氣氛明顯轉為偏多，但盤中也同步浮現「是不是出貨」的雜音。

台股今（9）日以31956.21點開出後快速走高，盤中暴力反彈883.13點，最高來到32666.06點。權值王台積電表現最為吸睛，股價一度大漲55元至1835元，追平歷史天價；鴻海上漲4元至219元，聯發科上漲50元至1760元，廣達上漲4.5元至284元。台指期同步強彈，一度衝高至32836點，距離歷史高點僅差178點。

不少網友對盤勢轉強感到振奮，留言區充滿歡呼聲，「666」、「爽」、「迎接一個好年」、「come on baby」、「台股發年終」、「噴噴」、「穩」、「台gg我們2330見」、「操盤手被下的指令是35000，還早」、「年底35000 AI 只是開始 噴10年」、「35000太客氣了 年底40000見」。

也有一派網友提醒風險，質疑只是短線反彈或出貨行情，「出貨」、「出貨出起來」、「再騙」、「沒人想抱股過年 出貨出貨」、「跌的時候不買漲的時候買就真的搞笑了」、「收盤剩80點 不要不信」、「有人偷賣」、「沒量還是小心點」、「一堆開高走低」、「空蛙沒有輸」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 台股 指數 半導體 台積電 過年
「投資美學」 中國信託證券新春送好康

投資不只是追逐市場的快與高，而是在關鍵時刻，做出最適合自己的選擇。中國信託證券延續「投資美學 找中信」品牌主軸，推出續篇...

比特幣下跌！他酸「去中心化卻靠政府紓困」 網聲援：願賭就服輸

比特幣周三跌落約7.3萬美元，引發市場再度討論加密資產是否需要政策支撐。針對美國財長貝森特在國會質詢中明言政府無權要求銀行紓困加密貨幣，PTT網友感嘆「去中心化貨幣若需要政府紓困，等於承認價值依賴政府」，留言區則聚焦在「去中心化與救市邏輯矛盾」與「投機市場該自負盈虧」兩大焦點。

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

台股記憶體族群近期震盪加劇，一名網友今（6）日上午在股板發文分享，已於盤中全數出清記憶體標的，並補上實際成交單據，直言「獲利200%也夠了，先入袋為安」。貼文曝光後，留言區迅速洗版，恭喜聲與質疑聲同時

甲骨文數據中心貸款遭轉賣？網憂「市場降溫」：OpenAI成風險核心

美國媒體報導，美國銀行業擬出售與甲骨文數據中心計畫相關、至少560億美元貸款以降低曝險，引發PTT股板熱議。PTT網友直指銀行「也覺得OpenAI、甲骨文這對寶風險太高」才急著分散風險，並延伸到AI資本競賽白熱化下，市場是否出現降溫訊號；不少網友則把焦點放在「貸款打包轉賣」的既視感，擔心重演2008年金融海嘯的劇本。

記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

華邦電、力積電近日股價重挫，股市老先覺杜金龍認為「只是漲多休息」，並喊話逢回可布局、看好走勢延續至明年5月；PTT網友隨即掀起論戰，討論焦點從「跌停是上車點」延伸到「大師喊單是否在找接盤」與「景氣循環股改主打配息是否代表行情見頂」。

