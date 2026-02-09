台積電（2330）領軍！台股大漲逾800點…網友喊年底見4萬點：AI只是開始

美股四大指數全面收漲，科技股與半導體領軍強彈，帶動台股今早強勢開高走高。加權指數一度大漲逾800點，權值股全面表態，市場氣氛明顯轉為偏多，但盤中也同步浮現「是不是出貨」的雜音。

台股今（9）日以31956.21點開出後快速走高，盤中暴力反彈883.13點，最高來到32666.06點。權值王台積電表現最為吸睛，股價一度大漲55元至1835元，追平歷史天價；鴻海上漲4元至219元，聯發科上漲50元至1760元，廣達上漲4.5元至284元。台指期同步強彈，一度衝高至32836點，距離歷史高點僅差178點。

不少網友對盤勢轉強感到振奮，留言區充滿歡呼聲，「666」、「爽」、「迎接一個好年」、「come on baby」、「台股發年終」、「噴噴」、「穩」、「台gg我們2330見」、「操盤手被下的指令是35000，還早」、「年底35000 AI 只是開始 噴10年」、「35000太客氣了 年底40000見」。

也有一派網友提醒風險，質疑只是短線反彈或出貨行情，「出貨」、「出貨出起來」、「再騙」、「沒人想抱股過年 出貨出貨」、「跌的時候不買漲的時候買就真的搞笑了」、「收盤剩80點 不要不信」、「有人偷賣」、「沒量還是小心點」、「一堆開高走低」、「空蛙沒有輸」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。