「投資美學」 中國信託證券新春送好康

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國信託證券續推「投資美學」活動，以「美股投資」結合「生活美學」，陪伴客戶打造質感投資人生。中國信託證券／提供
投資不只是追逐市場的快與高，而是在關鍵時刻，做出最適合自己的選擇。中國信託證券延續「投資美學 找中信」品牌主軸，推出續篇活動「新春投資好運到」，活動期間自即日起至2026年3月31日，透過美股投資與多元回饋設計，引導投資人以穩健節奏，打造兼顧資產配置與生活品質的投資體驗。

隨著全球市場高度連動，國際品牌、科技與娛樂產業早已與美股市場緊密相連。中國信託證券以「投資×美股×生活」為核心概念，傳遞投資不僅是理財行為，更是一種長期生活選擇。

活動期間，首次開立中國信託證券複委託帳戶的新戶，可獲得中信亮點family亮點點數88點（等值新台幣88元），並享有美股複委託交易手續費優惠，無最低收費限制，降低投資人參與海外市場的門檻。

此外，活動亦規劃多項限時回饋。完成指定PI資格申請的高端客群，將有機會受邀參與專屬投資交流活動；新春期間完成PI資格申請或更新者，前1,000名可獲得財神開運紀念幣一份。農曆新春檔期（2026年2月9日至2026年2月20日），美股複委託交易累積滿新台幣16.8萬元，即可獲得抽獎機會，將抽出日月行館平日雙人房住宿券等好禮，新舊戶皆可參加。

中國信託證券表示，最美的投資來自長期且穩定的選擇，期望透過本次活動，陪伴投資人以美股為起點，在投資路上走得更穩、更遠。更多活動詳情，請至中國信託證券官網或中信亮點 App查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託 美股
