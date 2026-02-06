快訊

南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根士丹利逆勢調升記憶體F4目標價，看好供給缺口支撐價格，但PTT網友卻質疑外資在封關前連發報告，動機恐怕是為了「拉高出貨」而非真心看多。圖／本報系資料照片
記憶體族群近期震盪劇烈，在封關前夕更成為市場焦點。工商時報報導指出，摩根士丹利逆勢調升記憶體F4目標價，替市場送上「定心丸」，但消息一出，PTT股板卻炸鍋，質疑聲浪遠大於信心回溫。

根據報導，大摩將南亞科華邦電、旺宏、力積電的推測合理股價分別調升至348 元、155元、121元與88元。大摩指出，DDR4、MLC NAND、NOR 今年供給收縮趨勢明確，韓系與美系供應商陸續減產，使供給缺口擴大，成為價格支撐關鍵。

不過，記憶體族群近期股價波動明顯，南亞科、華邦電等個股自高點回檔幅度已達雙位數。農曆年長假將近，市場資金有獲利了結與避險需求，使「基本面看多」與「籌碼面壓力」形成明顯落差。

股板留言幾乎一面倒質疑大摩動機，有人直言「急了」、也有人說「連發三篇是要出貨嗎」，還有網友酸「最懂記憶體的不是三星、海力士、美光，是大摩」。不少人點出關鍵在於「不是報告寫什麼，而是外資到底買了沒」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

台股記憶體族群近期震盪加劇，一名網友今（6）日上午在股板發文分享，已於盤中全數出清記憶體標的，並補上實際成交單據，直言「獲利200%也夠了，先入袋為安」。貼文曝光後，留言區迅速洗版，恭喜聲與質疑聲同時

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

分析師郭哲榮於5日影音中，針對台股後市提出示警，指出近期盤勢乖離率偏高，大盤存在明顯修正壓力，不排除有回檔約4000點的空間。他強調，目前立場為「看空但不做空」，主要目的在於風險控管，而非預測短線一定

甲骨文數據中心貸款遭轉賣？網憂「市場降溫」：OpenAI成風險核心

美國媒體報導，美國銀行業擬出售與甲骨文數據中心計畫相關、至少560億美元貸款以降低曝險，引發PTT股板熱議。PTT網友直指銀行「也覺得OpenAI、甲骨文這對寶風險太高」才急著分散風險，並延伸到AI資本競賽白熱化下，市場是否出現降溫訊號；不少網友則把焦點放在「貸款打包轉賣」的既視感，擔心重演2008年金融海嘯的劇本。

記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

華邦電、力積電近日股價重挫，股市老先覺杜金龍認為「只是漲多休息」，並喊話逢回可布局、看好走勢延續至明年5月；PTT網友隨即掀起論戰，討論焦點從「跌停是上車點」延伸到「大師喊單是否在找接盤」與「景氣循環股改主打配息是否代表行情見頂」。

力積電Q4虧損收斂！喊話AI轉型3年衝兩成…PTT炸鍋：該「相信黃董」還是畫餅

晶圓代工廠力積電（6770）公布去年第四季財報，單季虧損明顯收斂，並釋出3D AI Foundry轉型藍圖，目標三年內營收占比衝到兩成。不過消息一出，PTT股板立刻炸鍋，樂觀派與質疑派正面交鋒。

