南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

記憶體族群近期震盪劇烈，在封關前夕更成為市場焦點。工商時報報導指出，摩根士丹利逆勢調升記憶體F4目標價，替市場送上「定心丸」，但消息一出，PTT股板卻炸鍋，質疑聲浪遠大於信心回溫。

根據報導，大摩將南亞科、華邦電、旺宏、力積電的推測合理股價分別調升至348 元、155元、121元與88元。大摩指出，DDR4、MLC NAND、NOR 今年供給收縮趨勢明確，韓系與美系供應商陸續減產，使供給缺口擴大，成為價格支撐關鍵。

不過，記憶體族群近期股價波動明顯，南亞科、華邦電等個股自高點回檔幅度已達雙位數。農曆年長假將近，市場資金有獲利了結與避險需求，使「基本面看多」與「籌碼面壓力」形成明顯落差。

股板留言幾乎一面倒質疑大摩動機，有人直言「急了」、也有人說「連發三篇是要出貨嗎」，還有網友酸「最懂記憶體的不是三星、海力士、美光，是大摩」。不少人點出關鍵在於「不是報告寫什麼，而是外資到底買了沒」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。