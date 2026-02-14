聽信郭哲榮預言回檔⋯他出清後遇連漲崩潰！網勸放寬心：再買回就好

近期台股震盪劇烈，走勢難以預料。一名Dcard網友自稱聽信分析師郭哲榮(哲哲)說大盤會回檔4000點、還強調「準到爆」，因此週一把手上ETF（含高股息與大盤型）全部出清；但接著股市卻一路上漲，讓原PO懊悔「買不回來了」，並詢問目前滿手現金是否只能等大回檔，或該追高買回。

原PO表示，這是第一次聽分析師就照做，結果馬上遇到行情反向，現在卡在「追進去成本變高」與「怕越等越高」的兩難，直呼早知道就自己照原本策略買自己的。

留言多以嘲諷與勸世為主，最常見的回應是「相信哲哲，財富對折」，也有人直指原PO是典型FOMO心態，認為賣掉就賣掉，「再買回來就好」，不必把少賺當成大錯；另有網友提醒，分析師言論最多只能當參考，真正的買賣決策仍是投資人自己要承擔，「又沒付錢給他，就算不準也是你自己的判斷」。

也有少數人替分析師緩頰，認為拉長時間看他可能仍是對的，例如有人分享自己上週出清記憶體類股、確實避開後續下跌，並認為若美股續弱、後面仍可能出現較大回檔；但整體而言，多數留言仍偏向認為「別迷信名嘴」，與其空等一個不確定的暴跌，不如回到自己的配置節奏與紀律。

