買低價股只求不虧⋯反被7年賠30萬友人嫌賺太少！網支持：本金夠就能成功

年化報酬率（Annualized Return）是指將一項投資在一段期間內的「總累積報酬率」，換算成「每年平均」的複利報酬率。一名網友在PTT發文請益「年化報酬率真的很重要嗎？」表示自己投資5年來，每年大概從股市小賺20萬至30萬元，因本金較大、偏好買「穩到不行的低價股」，還能領股利，自認只要不虧錢就好。不過朋友卻嫌他年化報酬率太低，讓他困惑「買股票不是不賠就好了嗎？」貼文引發網友熱議，討論焦點集中在「報酬率與機會成本」以及「本金大到底多大」。

原PO指出，他對年化報酬率概念不深，原本認為穩穩小賺、還能領股利就算成功；但朋友談到年化後，他才發現對方投資7年仍虧損30萬元以上，讓他更納悶「虧錢的人反而嫌我賺太少」，因此上網求解，想知道報酬率到底是不是投資最重要的指標。

原PO的心態獲得部分網友支持，有人認為若資產規模夠大，本來就可以追求低波動、保本與現金流，「本金很大不缺錢就往穩的放」、「資產不同投資邏輯就不同」，也有人直言「賠錢的人意見不用太在意」，只要能睡得安穩、持續正報酬就算成功。

不過更多留言則火力全開，直指年化報酬率本質是「公平比較標準」，若長期報酬輸給大盤、定存或債券，等於付出股市風險卻沒拿到相對報酬，「打不贏0050就加入」、「年化輸通膨你其實是在變相賠錢」。不少人也質疑原PO「本金很大卻一年只賺20、30萬」，推算報酬率可能低到接近定存，認為乾脆放銀行更省事。

此外，留言區也出現大量嘲諷與玩梗，包括「在股版沒人敢自稱本金大」、「我的很大你忍一下」，甚至有人直言「你朋友虧損30萬還敢教人投資才是腦子有洞」。整體而言，多數網友共識是：年化報酬率不是唯一目標，但若要長期投資，至少應拿來對照大盤與通膨，否則就可能只是「看起來沒賠，實際購買力一直縮水」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。