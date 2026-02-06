記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

台股記憶體族群近期震盪加劇，一名網友今（6）日上午在股板發文分享，已於盤中全數出清記憶體標的，並補上實際成交單據，直言「獲利200%也夠了，先入袋為安」。貼文曝光後，留言區迅速洗版，恭喜聲與質疑聲同時湧現。

原PO表示，自2025年10月起分批布局記憶體族群，當時看好AI帶動龐大記憶體需求，雖然台廠未切入HBM，但新技術需求排擠傳統產能，仍可推升營收與評價修正。不過近期多檔記憶體股跌破月線，且尚未站回，加上盤勢洗盤造成情緒波動，最終選擇在今日出清，包括華邦電、南亞科等，已實現損益顯示約155萬元，總體報酬率逾百%。

不少網友看到對帳單後轉為力挺，「恭喜賺錢」、「有單給推」、「賺爛了」、「有賺就是讚，抱現金過好年」、「進口袋的才是賺 恭喜發財」、「人間清醒」、「高手」、「落袋為安開心過年」。也有同樣下車的網友回應，「推一個，我也是今天出清，安心過年，賺夠了趕快入袋為安！」。

質疑聲音仍在，「不知道為什麼看標題就知道沒單」、「這裡是你FB？單呢」、「這也一篇」、「你會後悔」、「才到魚鰓而已 會後悔的」、「賣在起漲點」。也有人提醒後市仍有變數，「開盤-600，現在紅的，如果是真的下車，恭喜準備賣飛」、「創見還沒破季線 再看看？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。