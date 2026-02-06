南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

台股飆上三萬點，不少民眾的投資翻漲，也有不少投機客趁勢賺快錢，看著台股飆升速度，不少投資人開始對「投資」與「投機」的界線感到模糊，我們究竟是買進公司真實價值，還是參與市場炒作過程？《今周刊》顧問張弘昌在《毛利小姐變有錢》節目中探討歷史上重要的投機事件、對比時下竟有類似情境，「英國鐵路狂熱」、「韓特兄弟白銀炒作案」，對比當下AI熱潮竟有相似之處，他建議投資人應觀察科技巨頭停止軍備競賽時機，投資人應避開體質不佳、過度舉債二線AI廠商，才能避免重蹈覆徹。

2026-02-06 07:36