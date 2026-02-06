快訊

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮示警台股乖離率過高，不排除有4000點回檔空間，特別點名記憶體族群短線過熱，建議投資人「看空但不做空」並保留資金彈性以控管風險。中央社
分析師郭哲榮示警台股乖離率過高，不排除有4000點回檔空間，特別點名記憶體族群短線過熱，建議投資人「看空但不做空」並保留資金彈性以控管風險。中央社

分析師郭哲榮於5日影音中，針對台股後市提出示警，指出近期盤勢乖離率偏高，大盤存在明顯修正壓力，不排除有回檔約4000點的空間。他強調，目前立場為「看空但不做空」，主要目的在於風險控管，而非預測短線一定崩跌。

郭哲榮表示，近期市場資金高度集中於記憶體族群，相關個股短時間漲幅過大，投資人情緒明顯過熱，包括南亞科（2408）、力積電（6770）等個股，皆已反映市場對記憶體價格回升的高度期待。

他指出，股價往往領先基本面反映風險，即便後續營收數據仍可能表現亮眼，但「報價」與「技術面」才是觀察重點，一旦價格反轉向下，漲幅過大的個股容易出現多殺多壓力

在大盤結構方面，郭哲榮分析，台股目前與韓國股市呈現高度連動，而韓股上漲動能主要來自記憶體權值股。他指出，韓國股市自4000點上漲至5000點的過程中，三星與SK海力士對指數貢獻度極高，若記憶體報價回落，相關權值股修正，恐將帶動韓股走弱，進而對台股形成下行壓力，記憶體族群首當其衝。

郭哲榮也提醒，近期台股震盪幅度加劇，單日大漲後又快速回落的情況頻繁，顯示籌碼結構不穩。

他重申，現階段並非追逐記憶體族群短線漲勢的時點，而是應留意乖離率與報價變化，控制風險、保留資金彈性，等待市場修正後再行布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 記憶體族群 乖離率 權值股 力積電 南亞科
