力積電Q4虧損收斂！喊話AI轉型3年衝兩成…PTT炸鍋：該「相信黃董」還是畫餅

晶圓代工廠力積電（6770）公布去年第四季財報，單季虧損明顯收斂，並釋出3D AI Foundry轉型藍圖，目標三年內營收占比衝到兩成。不過消息一出，PTT股板立刻炸鍋，樂觀派與質疑派正面交鋒。

力積電第四季每股虧損0.16元，較前一季的0.65元大幅改善，營收124.9億元，季增6%、年增12%。公司指出，受惠記憶體價格回升、美元貶值及合作收益，營運體質逐步改善，目前現金水位約252億元、產能利用率回升至8成以上。展望後市，記憶體ASP持續改善，12吋晶圓代工已自1月起調漲報價，8吋也規劃3月調整；3D AI Foundry目前占營收約3%，目標三年內拉高至20%，並與美光展開後段晶圓代工合作，相關貢獻預期明年起顯現。

對公司策略，不少網友選擇買單，認為手握現金、轉型方向明確，「相信黃董 過年前就懂」、「滿手現金不怕虧損，8吋和12吋晶圓也要漲價了」、「相信黃董，明天就懂」、「大幅收斂在台股就是噴」、「噴爆」。

質疑聲浪同樣猛烈，有人直指獲利仍未翻正，「還是負的」、「三年才佔兩成？同學會一片樂觀XD」、「就是要倒貨才會這樣連發新聞」、「賠錢的公司可以吵到70...台灣錢太多」、「AI時代還能賠錢的公司，現在空，年底買房」、「三年也太久 什麼咖畫餅畫到三年後」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。