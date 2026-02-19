Fed降息長債利率仍高？網曝原因力勸：賣美債加入正二

聯準會降息循環開啟，一名網友在PTT發文請益，指出美國基準利率已降到3.75%，但20年期美債殖利率仍約5%「一直沒降」，困惑「不是降息美債就會漲嗎？」貼文迅速引來兩派論戰，一方認為長債與政策利率本就不同步，另一方則嘲諷「美債丟掉」早被講爛，並把焦點延伸到美國財政、通膨與市場信心。

在背景層面，網友多指出「基準利率」主要影響短端資金成本，長天期公債殖利率則更多反映市場對未來通膨、經濟成長與風險補償的預期，包含期限溢價、供需與避險需求變化。也有人提到殖利率曲線可能出現倒掛、短天期票券已先反映降息，但長端仍受通膨預期與財政因素牽動，並非跟著一次次降息就一定下滑。

原PO直指，「政策明明在降，為何長債價格沒像想像中上漲」，他的語氣直白，反映部分投資人仍以「降息＝長債必漲」的單一路徑理解債市，希望釐清其中落差。貼文也點出市場常見的「送分題」口號與實際行情不一致，讓不少人把討論轉向「到底是觀念錯，還是環境變了」。

留言中，較多網友給出相似解釋，長債利率由市場定價，除了聯準會政策外，還會受到通膨預期、政府發債供給、投資人需求與風險貼水影響；有人直言「借一年3.75%借20年也3.75%是哪來的大善人」，認為長債本來就應該比短端更高。也有網友以「籌碼面」、「供給太多需求太少」概括，指出「沒人想買、價格上不去、殖利率就下不來」，並補充短天期利率已下來，顯示並非整條曲線都「不降」。

另一派則把討論拉向市場情緒與政治風險，出現「懂王亂搞」、「赤字精美」等說法，認為財政擴張與對聯準會獨立性的疑慮推升通膨預期，使長端難降；同時也充斥嘲諷與勸退，「美債垃圾中的垃圾」、「狗都不碰」等字眼，並有人主張「賣美債加入正二」、或改抱黃金與股票。也有少數人替債券派緩頰，強調買債重點在債息與資產配置，若以長期持有角度不必執著短線價差，但也提醒應理解折現、期限溢價等基本概念，避免把「降息送分題」當成保證獲利公式。

