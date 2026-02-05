聽新聞
台股崩盤急墜…變「調節血壓」保健品背景 股友：太嗆了吧
受到美AMD財報爆雷與費半指數重挫影響，台股經歷了慘痛的一天，開低走低，終場跌了488點，收在31,801點。外資更祭出史上第10大賣超紀錄，單日狂砍726.94億元。在萬波哀號聲中，知名粉專「資工心理人的理財探吉筆記」分享的一則葡萄王生技廣告，因其精準的「扎心」行銷意外爆紅。
今（5）日早上該廣告上架，畫面引用了台指期盤中急墜、由紅翻黑的K線圖，背景一片慘綠，對比產品標題「調節血壓+護肝，還能助眠」。
粉專作者不禁打趣分享「這廣告……太嗆了吧XD」，暗示在今日台股大跌、投資人血壓狂飆且心碎難眠的時刻，這款標榜降血壓與助眠的產品簡直是「一針見血」。
網友們笑說「哈哈哈哈哈」、「看了這個，我可能撐不到買它」、「先跌八周，再談吃了有沒有感」，甚至有人「走心」喊行銷方式太粗暴了，「好靠X」。
在投資人苦笑的今日，這則帶有幽默色彩的社群插曲，也為低迷的市場氛圍帶來了一絲歡樂。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
