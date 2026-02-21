買銀賣銀圓夢！期權老手「兩把賺千萬」還少賺 網看傻：失誤就完蛋

台股農曆年前震盪加劇，市場從權值股、ETF延伸到商品與期權，投機氛圍升溫。一名自稱踏入期權市場約15年的網友在PTT分享，長年追求「一把尻破千」始終差臨門一腳，這次卻靠白銀期貨多空來回「勉強及格」，坦言完成心願後反而想退場觀望，因為金屬行情「太洗又很瘋」。

原PO回顧，過去不論黃金、黃豆、咖啡、台指、小那、選擇權Put/Call都曾擦身而過，甚至「抱空單就幻想隔天打仗、抱多單就幻想隔天台美建交」，但每次都少抱一兩天而錯過大行情。這回他在27日晚間以106做多白銀7口，隔天醒來在112出場；接著又看到銀價急殺，於118反手做空5口，混亂中在111.7回補。他形容雖然不是一口氣達標，但兩趟操作也算「把人生flag解掉就好」，並補一句「知足常樂、慢即是快」。

貼文也提到另一段「錯過的爆擊」，原PO曾在周三買進33000P共200口、成本190，卻在300就出場，事後看到行情「現在…破千…」只能認賠自己少賺。整體語氣像是賺到卻更清醒，提醒金屬波動讓人情緒被行情牽著走，達成目標後更想離場。

推文一面倒朝聖「賣銀梗」與驚嘆操作力道，「銀魔」、「白銀帝國」、「一日年報」狂刷，還有人看到對帳單單位是美元直呼「哇靠」。不少網友也順勢警告風險，直言「能賺千也能賠千」、「這感覺就真的賭博」、「失誤一次就完蛋」，提醒一般人別被高報酬刺激而跳進高槓桿戰場。

也有人替原PO補刀「太早出場」，回頭看若空單能續抱，獲利可能再翻倍，甚至喊到「少賺兩台勞斯萊斯」。但更多留言認為，真正難的是在劇烈波動中願意停利、停損與收手；在年節前市場情緒拉滿之際，這篇「靠銀圓夢」反而成了另類教材：賺錢不稀奇，活著離場才是本事。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。