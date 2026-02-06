甲骨文數據中心貸款遭轉賣？網憂「市場降溫」：OpenAI成風險核心

快訊

美國媒體報導，美國銀行業擬出售與甲骨文數據中心計畫相關、至少560億美元貸款以降低曝險，引發PTT股板熱議。PTT網友直指銀行「也覺得OpenAI、甲骨文這對寶風險太高」才急著分散風險，並延伸到AI資本競賽白熱化下，市場是否出現降溫訊號；不少網友則把焦點放在「貸款打包轉賣」的既視感，擔心重演2008年金融海嘯的劇本。

新聞內容提到，該批貸款以甲骨文與OpenAI未來租賃協議作為擔保，並取得投資級評級，銀行正尋求保險公司、私人信貸基金等投資者接手；但由於人工智能融資風險升高，銀行可能得以高於預期的利率吸引買盤。報導並指出，甲骨文近年資金需求龐大，債務與借貸成本上升引發市場關注，數據中心建設案也正嘗試在尚未營運前就取得信用評級，以開拓新的機構資金池。

一名網友在PTT發文以評論口吻表示，銀行想賣貸款顯示風險控管趨嚴，並點名「現在谷歌資本支出大增要砸死OpenAI」，質疑奧特曼是否還有新招；他也提到先前因OpenAI題材帶動上漲的AMD、甲骨文股價已回落，暗示市場對「嘴巴單」的想像正在退潮。

留言區多數回應偏悲觀，認為這是「雨天收傘」的訊號，有人直呼「不良債務」、「燙手」，質疑「問題是誰要接？」也有人擔心後續若出現衍生性商品化，「把貸款包裝成投資商品賣到全世界」，可能引發連鎖反應，甚至出現「AI版次貸」、「CDO我看過」等類比，呼籲別再把高評級當免死金牌。

也有網友把矛頭轉向資本市場機制，提醒「銀行又不是慈善事業」，若真是低風險好生意不會急著轉手；另有人認為「AI沒有over，是OpenAI over」，或主張大企業終究能靠其他巨頭接手消化衝擊。少數留言則保持觀望，認為「評級全都持平」未必已到真正危險時刻，但普遍共識仍是：當銀行開始主動出清曝險、用更高利率求買家時，市場對AI擴張的風險定價正在改寫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

