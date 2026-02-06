台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

台積電赴日投資再傳升級，日媒披露熊本二廠規劃從原本6至12奈米，跳級改為量產日本首見3奈米，投資規模也上調至170億美元、約新台幣5440億元。消息在PTT股板引發討論，焦點集中在「先進製程外移是否加速」、「日本補助更有誠意」以及台積電全球擴產下的台灣資源壓力。近期台股在封關前震盪，權值股動向牽動指數情緒，相關消息也格外受關注。

根據媒體報導，台積電已彙整熊本二廠量產計畫並通報日本政府，預計與日本經產省就事業計畫變更協議，並傳出高層將拜會日本首相高市早苗。報導指出，3奈米主要鎖定AI資料中心、自動駕駛與機器人等領域，日本政府基於經濟安保考量，已為熊本二廠規劃高額補助，這次若製程升級，日方也研議追加支援，期待帶動地方產業聚落。

一名網友在PTT分享新聞後直呼不妙，認為熊本廠從6至12奈米直接跳到3奈米，意味日本廠製程「快追上台灣」，並提到投資加碼約50億美元。他同時對比海外設廠條件，稱去日本至少「政府補助是真的」，反觀去美國「可能連補助都反悔」，語氣帶出對台積海外布局的複雜心情：既驚訝升級速度，也認為日本政策配套相對穩定。

多數網友回應偏向務實或樂觀看待，認為台積電海外擴產是全球化趨勢，「熊本台積也是台積員工」、「台灣電力、人力不夠只能往外擴」，並點出日本有補助、成本與供應鏈條件相對可控，「日本比美國好多」、「有水有電合理」。也有人將此解讀為先進製程需求強勁的訊號，認為3奈米供需缺口才促使產能外移，「要擴產就是產有缺的先進製程」。

不過留言也出現疑慮派聲音，擔心技術外洩與「掏空台灣」，有人直言「先進製程商業祕密也要一起分享」、「這樣更方便偷」，也有人以「日積電」調侃外移速度，質疑先前說法是否轉彎。另有網友把討論延伸到地緣與產業競爭，提及日本Rapidus規劃2奈米量產、台積電是否形成壓力或牽制，並出現「台日友好」與「根留台灣」兩派立場交鋒，反映投資人一方面期待台積全球布局強化競爭力，另一方面仍在意台灣本土產能與關鍵技術留存的平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。