快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台積電在日本熊本縣菊陽町的第一座工廠。（美聯社）
圖為台積電在日本熊本縣菊陽町的第一座工廠。（美聯社）

台積電赴日投資再傳升級，日媒披露熊本二廠規劃從原本6至12奈米，跳級改為量產日本首見3奈米，投資規模也上調至170億美元、約新台幣5440億元。消息在PTT股板引發討論，焦點集中在「先進製程外移是否加速」、「日本補助更有誠意」以及台積電全球擴產下的台灣資源壓力。近期台股在封關前震盪，權值股動向牽動指數情緒，相關消息也格外受關注。

根據媒體報導，台積電已彙整熊本二廠量產計畫並通報日本政府，預計與日本經產省就事業計畫變更協議，並傳出高層將拜會日本首相高市早苗。報導指出，3奈米主要鎖定AI資料中心、自動駕駛與機器人等領域，日本政府基於經濟安保考量，已為熊本二廠規劃高額補助，這次若製程升級，日方也研議追加支援，期待帶動地方產業聚落。

一名網友在PTT分享新聞後直呼不妙，認為熊本廠從6至12奈米直接跳到3奈米，意味日本廠製程「快追上台灣」，並提到投資加碼約50億美元。他同時對比海外設廠條件，稱去日本至少「政府補助是真的」，反觀去美國「可能連補助都反悔」，語氣帶出對台積海外布局的複雜心情：既驚訝升級速度，也認為日本政策配套相對穩定。

多數網友回應偏向務實或樂觀看待，認為台積電海外擴產是全球化趨勢，「熊本台積也是台積員工」、「台灣電力、人力不夠只能往外擴」，並點出日本有補助、成本與供應鏈條件相對可控，「日本比美國好多」、「有水有電合理」。也有人將此解讀為先進製程需求強勁的訊號，認為3奈米供需缺口才促使產能外移，「要擴產就是產有缺的先進製程」。

不過留言也出現疑慮派聲音，擔心技術外洩與「掏空台灣」，有人直言「先進製程商業祕密也要一起分享」、「這樣更方便偷」，也有人以「日積電」調侃外移速度，質疑先前說法是否轉彎。另有網友把討論延伸到地緣與產業競爭，提及日本Rapidus規劃2奈米量產、台積電是否形成壓力或牽制，並出現「台日友好」與「根留台灣」兩派立場交鋒，反映投資人一方面期待台積全球布局強化競爭力，另一方面仍在意台灣本土產能與關鍵技術留存的平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 奈米 製程 台積電 熊本 PTT 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

雄獅（2731）營收破300億！陳重銘謝「國旅貴死人」神助攻：爽賺環遊世界旅費

怕年終獎金變不見？009816一張僅1萬元左右…林艾比：不配息再投入讓複利自動滾雪球

009816連兩日爆58萬張收紅…網民10元破發夢碎！揭「複利效應」不該等

台指期夜盤劇震逾500點 法人：美股止穩前這件事機率高

相關新聞

力積電Q4虧損收斂！喊話AI轉型3年衝兩成…PTT炸鍋：該「相信黃董」還是畫餅

晶圓代工廠力積電（6770）公布去年第四季財報，單季虧損明顯收斂，並釋出3D AI Foundry轉型藍圖，目標三年內營收占比衝到兩成。不過消息一出，PTT股板立刻炸鍋，樂觀派與質疑派正面交鋒。

台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

台積電赴日投資再傳升級，日媒披露熊本二廠規劃從原本6至12奈米，跳級改為量產日本首見3奈米，投資規模也上調至170億美元、約新台幣5440億元。消息在PTT股板引發討論，焦點集中在「先進製程外移是否加速」、「日本補助更有誠意」以及台積電全球擴產下的台灣資源壓力。近期台股在封關前震盪，權值股動向牽動指數情緒，相關消息也格外受關注。

封關前個股倒一排？網熱議回檔成因：丙種資金回收+美股拖累

台股近日盤勢震盪，指數跌幅看似不大、月線仍守住，但不少個股已明顯回檔，引發PTT股板討論。有網友以「台股近日下跌因素」為題發文，直指盤面出現「倒了一排」的體感落差，並點名可能與丙種資金回收、封關前恐慌殺盤有關；留言則分成「年前換現金很正常」與「美股走弱連動」兩派，另有人嘲諷「又在丙種」與提醒槓桿風險。

泡沫在吹都有這些相同跡象…專家解析歷史投機事件「別成AI泡沬最後接盤者！」

台股飆上三萬點，不少民眾的投資翻漲，也有不少投機客趁勢賺快錢，看著台股飆升速度，不少投資人開始對「投資」與「投機」的界線感到模糊，我們究竟是買進公司真實價值，還是參與市場炒作過程？《今周刊》顧問張弘昌在《毛利小姐變有錢》節目中探討歷史上重要的投機事件、對比時下竟有類似情境，「英國鐵路狂熱」、「韓特兄弟白銀炒作案」，對比當下AI熱潮竟有相似之處，他建議投資人應觀察科技巨頭停止軍備競賽時機，投資人應避開體質不佳、過度舉債二線AI廠商，才能避免重蹈覆徹。

台股崩盤急墜…變「調節血壓」保健品背景 股友：太嗆了吧

受到美AMD財報爆雷與費半指數重挫影響，台股經歷了慘痛的一天，開低走低，終場跌了488點，收在31,801點。外資更祭出史上第10大賣超紀錄，單日狂砍726.94億元。在萬波哀號聲中

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

台股目前的交易時間為早上9點至下午1點30分，不過中間下單的眉角很多，許多投資人甚至不太清楚…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。