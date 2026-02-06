記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

華邦電、力積電近日股價重挫，股市老先覺杜金龍認為「只是漲多休息」，並喊話逢回可布局、看好走勢延續至明年5月；PTT網友隨即掀起論戰，討論焦點從「跌停是上車點」延伸到「大師喊單是否在找接盤」與「景氣循環股改主打配息是否代表行情見頂」。

根據媒體報導，華邦電、力積電2月2日遭打入跌停，市場擔憂記憶體行情反轉。杜金龍在節目中以過去航海王行情為例，稱成交金額站上前段班的個股，高光期往往不只一年；他並認為今年記憶體獲利強，明年可能有高配息支撐，股價有機會貼著台股盤勢走到明年5月。內容也提到法人上修華邦電獲利預估與目標價，並以AI帶動DRAM需求、主動式ETF部位尚未買足等理由，佐證記憶體仍有「後面還有戲」。

一名網友在PTT轉貼新聞後，語帶反諷表示「杜老大力推薦記憶體快上車」，自己也「算了EPS、看了配息金額」，但無奈「現在比新聞出的時候車更低」，喊話網友把握機會，字裡行間帶出對喊單時點的疑慮與自嘲。

留言多數偏向不信任，直指「找人接盤」、「急了」、「一篇一根」，並以「丸子」刷一排。也有人拿過往循環股經驗類比，稱「面板2.0」、「航海王之前也在看配息，然後股價就腰斬」，認為當市場開始用高配息安慰，往往代表價差空間收斂；另有網友嘲諷「快上車是上靈車嗎」、「我OK你先買」，甚至主張「反著做勝率高」、「做空比較好賺」。

不同意見則認為不必過度恐慌，有人指出「暴跌？連20%都沒有」，認為僅是短線回檔；也有網友提出策略分流，認為若看好記憶體，未必非得押在特定個股，甚至有人點名改抱海外大廠或僅小量試單。另有留言提醒關鍵在「需求能否維持高獲利」，若未來公布獲利、營收後股價「利多不漲」才是真正警訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。