聯合新聞網／ 綜合報導
台股下跌，記憶體股躍重災區。路透
華邦電力積電近日股價重挫，股市老先覺杜金龍認為「只是漲多休息」，並喊話逢回可布局、看好走勢延續至明年5月；PTT網友隨即掀起論戰，討論焦點從「跌停是上車點」延伸到「大師喊單是否在找接盤」與「景氣循環股改主打配息是否代表行情見頂」。

根據媒體報導，華邦電、力積電2月2日遭打入跌停，市場擔憂記憶體行情反轉。杜金龍在節目中以過去航海王行情為例，稱成交金額站上前段班的個股，高光期往往不只一年；他並認為今年記憶體獲利強，明年可能有高配息支撐，股價有機會貼著台股盤勢走到明年5月。內容也提到法人上修華邦電獲利預估與目標價，並以AI帶動DRAM需求、主動式ETF部位尚未買足等理由，佐證記憶體仍有「後面還有戲」。

一名網友在PTT轉貼新聞後，語帶反諷表示「杜老大力推薦記憶體快上車」，自己也「算了EPS、看了配息金額」，但無奈「現在比新聞出的時候車更低」，喊話網友把握機會，字裡行間帶出對喊單時點的疑慮與自嘲。

留言多數偏向不信任，直指「找人接盤」、「急了」、「一篇一根」，並以「丸子」刷一排。也有人拿過往循環股經驗類比，稱「面板2.0」、「航海王之前也在看配息，然後股價就腰斬」，認為當市場開始用高配息安慰，往往代表價差空間收斂；另有網友嘲諷「快上車是上靈車嗎」、「我OK你先買」，甚至主張「反著做勝率高」、「做空比較好賺」。

不同意見則認為不必過度恐慌，有人指出「暴跌？連20%都沒有」，認為僅是短線回檔；也有網友提出策略分流，認為若看好記憶體，未必非得押在特定個股，甚至有人點名改抱海外大廠或僅小量試單。另有留言提醒關鍵在「需求能否維持高獲利」，若未來公布獲利、營收後股價「利多不漲」才是真正警訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

力積電 PTT 杜金龍 台股 記憶體 華邦電
相關新聞

記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

華邦電、力積電近日股價重挫，股市老先覺杜金龍認為「只是漲多休息」，並喊話逢回可布局、看好走勢延續至明年5月；PTT網友隨即掀起論戰，討論焦點從「跌停是上車點」延伸到「大師喊單是否在找接盤」與「景氣循環股改主打配息是否代表行情見頂」。

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

分析師郭哲榮於5日影音中，針對台股後市提出示警，指出近期盤勢乖離率偏高，大盤存在明顯修正壓力，不排除有回檔約4000點的空間。他強調，目前立場為「看空但不做空」，主要目的在於風險控管，而非預測短線一定

力積電Q4虧損收斂！喊話AI轉型3年衝兩成…PTT炸鍋：該「相信黃董」還是畫餅

晶圓代工廠力積電（6770）公布去年第四季財報，單季虧損明顯收斂，並釋出3D AI Foundry轉型藍圖，目標三年內營收占比衝到兩成。不過消息一出，PTT股板立刻炸鍋，樂觀派與質疑派正面交鋒。

台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

台積電赴日投資再傳升級，日媒披露熊本二廠規劃從原本6至12奈米，跳級改為量產日本首見3奈米，投資規模也上調至170億美元、約新台幣5440億元。消息在PTT股板引發討論，焦點集中在「先進製程外移是否加速」、「日本補助更有誠意」以及台積電全球擴產下的台灣資源壓力。近期台股在封關前震盪，權值股動向牽動指數情緒，相關消息也格外受關注。

封關前個股倒一排？網熱議回檔成因：丙種資金回收+美股拖累

台股近日盤勢震盪，指數跌幅看似不大、月線仍守住，但不少個股已明顯回檔，引發PTT股板討論。有網友以「台股近日下跌因素」為題發文，直指盤面出現「倒了一排」的體感落差，並點名可能與丙種資金回收、封關前恐慌殺盤有關；留言則分成「年前換現金很正常」與「美股走弱連動」兩派，另有人嘲諷「又在丙種」與提醒槓桿風險。

泡沫在吹都有這些相同跡象…專家解析歷史投機事件「別成AI泡沬最後接盤者！」

台股飆上三萬點，不少民眾的投資翻漲，也有不少投機客趁勢賺快錢，看著台股飆升速度，不少投資人開始對「投資」與「投機」的界線感到模糊，我們究竟是買進公司真實價值，還是參與市場炒作過程？《今周刊》顧問張弘昌在《毛利小姐變有錢》節目中探討歷史上重要的投機事件、對比時下竟有類似情境，「英國鐵路狂熱」、「韓特兄弟白銀炒作案」，對比當下AI熱潮竟有相似之處，他建議投資人應觀察科技巨頭停止軍備競賽時機，投資人應避開體質不佳、過度舉債二線AI廠商，才能避免重蹈覆徹。

