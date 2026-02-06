比特幣下跌！他酸「去中心化卻靠政府紓困」 網聲援：願賭就服輸

比特幣周三跌落約7.3萬美元，引發市場再度討論加密資產是否需要政策支撐。針對美國財長貝森特在國會質詢中明言政府無權要求銀行紓困加密貨幣，PTT網友感嘆「去中心化貨幣若需要政府紓困，等於承認價值依賴政府」，留言區則聚焦在「去中心化與救市邏輯矛盾」與「投機市場該自負盈虧」兩大焦點。

根據媒體報導，比特幣在整體賣壓下回落，並受到知名投資人貝瑞警告「死亡螺旋」的言論影響，近5日累計下跌13%，連續第4個月收跌。市場同時解讀聯準會人事訊號偏鷹，研究機構也從資金流與部位觀察，認為投資人尚未準備逢低承接，交易員更偏向去槓桿與解除部位，短期支撐區落在7.3萬至7.5萬美元附近，但趨勢仍偏下行。

一名網友在PTT分享新聞後直言，若去中心化貨幣需要政府或銀行體系出手，代表其貨幣地位根本仍仰賴官方背書，理念本身就被挑戰。他以此反問市場，若加密資產一遇下跌就期待「被救」，是否等同把去中心化當成口號，實際仍需要中心化力量維持信心。

多數網友呼應原PO觀點，認為幣圈「沒事時不要管、有事時快來救」是典型自助餐心態，並批評投機虧損不該由政府承擔，有人直言「願賭服輸」、「賺的時候那麼囂張，跌了就要紓困？」也有人以「說個笑話：去中心化」、「還要國安基金護盤？」嘲諷，另有不少留言將加密貨幣與洗錢、詐騙連結，認為政府更無介入必要。

不過也有不同聲音指出，幣圈多空本就高度波動，單次下跌不足以談救市，更有人認為比特幣歷經多次大幅回檔仍存續，呼籲別把短線波動上綱到制度層面；另有網友把焦點延伸到監管與市場定位，認為若要求紓困與監管，反而宣告「加密貨幣已死」，也有人主張加密資產終究難脫與法幣兌換、傳統市場風險連動，才會在風險情緒轉弱時率先遭拋售。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。