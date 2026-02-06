封關前個股倒一排？網熱議回檔成因：丙種資金回收+美股拖累

台股近日盤勢震盪，指數跌幅看似不大、月線仍守住，但不少個股已明顯回檔，引發PTT股板討論。有網友以「台股近日下跌因素」為題發文，直指盤面出現「倒了一排」的體感落差，並點名可能與丙種資金回收、封關前恐慌殺盤有關；留言則分成「年前換現金很正常」與「美股走弱連動」兩派，另有人嘲諷「又在丙種」與提醒槓桿風險。

近期台股在農曆年前進入資金調節期，市場常見落袋為安、換現金過年等需求，加上海外股市波動擴大，科技股走勢反覆，連帶影響台灣以電子權值為主的盤勢結構。討論中也有網友提到「台積電沒大跌反而恐怖」，認為指數能守住，與權值股撐盤有關，但中小型股、題材股修正更有感。

原PO指出，指數未破月線卻出現大量個股走弱，推測可能是「丙種資金在回收」，因過年期間仍計息，導致封關前「全面輪流回收資金」，進而形成恐慌性賣壓。他並認為這可能是市場短期不理性，反而可趁勢承接熱門族群與強勢股，點名PCB、ABF等即使遭殺仍維持上升趨勢，記憶體也僅個別股較重，預期年後開盤「跳空大漲」，並提問承接被倒出的籌碼是否屬於小戶優勢。

留言區多數網友把原因歸結為「封關前提款」與「漲多拉回」，直言「過年換現金不可以嗎」、「賭場公休你不出金？」也有人認為台股其實已相對強勢，「美股跌更多吧」、「出去看看外面死得多慘」。另有不少人以戲謔口吻回應，從「我買了所以跌」到「甲乙丙丁戊種資金」各種反串，並強調「月線沒破要感謝台積電」，認為權值股一拉指數就好看，但不代表其他族群安全。

不過也有網友潑冷水，提醒「你要確定會回來買耶」與「又要開始找理由安慰自己」，認為把下跌全推給丙種資金是都市傳說，真正關鍵仍是籌碼與風險偏好轉弱；亦有人延伸到槓桿與處置議題，直言「通殺槓桿」、「可能是在躲處置」，甚至警告「鬼故事才剛開始」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。