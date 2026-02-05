快訊

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名券商理專分享台股交易下單的各種眉角，提醒大家要注意。示意圖。圖／AI生成
一名券商理專分享台股交易下單的各種眉角，提醒大家要注意。示意圖。圖／AI生成

台股目前的交易時間為早上9點至下午1點30分，不過中間下單的眉角很多，許多投資人甚至不太清楚。Dcard上一名券商小理專分享交易時間的細節整理，告訴大家下單前稍微注意一下，可以少踩很多雷。

台股開盤前別亂衝

首先開盤前半小時，08:30至09:00只能掛「限價單（ROD）」，這個時段的價格是「模擬撮合」，不等於真正的開盤價，尤以08:59最危險，此時常有主力掛大量假單再瞬間撤單，原po建議新手別在開盤前亂衝，容易被洗出去。

盤中主戰場有漲跌幅限制

接下來09:00至13:25的盤中交易為真正的主戰場，採「逐筆交易」，有對手盤就成交。一般股票漲跌幅限制為±10%，若有個股瞬間價格波動超過3.5%，系統會暫停交易2分鐘改回「集合競價」，讓市場冷靜一下。

收盤前有關鍵5分鐘

最後的收盤前13:25至13:30則是「法人最愛的5分鐘」，系統會累積最後5分鐘所有委託，在13:30一次性撮合，波動也會加劇，因為法人、主力常趁這時調整部位，價格容易被「拉」或「壓」，若投資人今天一定要出清或買進，這5分鐘成功與否，影響很大。

3個保命法要留心

此外，原po也提醒3個保命方法：第一，市價單成交最快，但流動性差的股票，可能買在令人不敢相信的價格，建議用限價單；第二，股票交後第2個營業日（T+2日）早上才扣款，一定要記得準備資金，否則違約交割會留下不良信用紀錄，影響甚大；第三，零股無法當沖，不能先買後賣或先賣後買。

貼文底下也有人提問，「當天買零股買到1000股，可以整張賣嗎？」原po也解答，「最快要T+1日才能賣出」。還有人疑問，「如果委託當天沒有成交，隔天是否9點一到就會被刪單呢？」原po表示，「是的，ROD的意思是當日有效委託」，意即只要未主動取消，直到當天收盤前皆為有效，未成交部分會自動掛在市場排隊，當天未成交則在收盤後自動失效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

