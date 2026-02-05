快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

力積電估賺一股本？世界先進昨跌停資金轉向…鄉民狂刷「相信黃董」背後殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
昨日世界先進法說變法會慘遭跌停，法人轉而點名力積電本益比低具優勢，引發網友對「相信黃董」與成熟製程前景的激烈論戰。中央社
成熟製程族群昨（4）日再掀話題。世界先進法說會後股價直接被打入跌停，法人圈評價明顯分歧；反觀力積電股價強彈、成交量爆出，引發市場討論「買世界不如買力積電」的聲音。三大成熟製程廠的獲利預期與本益比，也成為投資人關注焦點。

世界先進昨公布去年第四季EPS 0.93元，低於市場預期，受到地震損失、產能利用率偏低與一次性費用影響，法說會後遭多家外資調降評等，高盛下修至「賣出」。中信投顧則認為ASP改善有助獲利，升評至「增加持股」。法人比較指出，世界今年估賺約5元，本益比已逾20倍；聯電EPS約4元、本益比約15倍；力積電則被看好今年可望賺1個資本額，本益比仍不到10倍，估值相對偏低。

對於力積電，有不少網友選擇站在信心派，包括「相信黃董」、「年底就懂！」、「存台積不如存力積 黃董的年底是農曆年前 還沒到！」、「相信黃董 過年就懂」、「敢不敢跟黃董上修目標價」、「今天就開獎了，目前下殺，看來」、「相信黃董！」，顯示部分投資人仍期待後續量產與營運轉機發酵。

但也有不少人對成熟製程題材保持高度警惕，留言指出，「黃董有兩個..好像都蠻雷的」、「成熟製程都一樣了，還叫人家進去接刀子？」、「買這兩家 不如買台積電..」、「是要空才選這兩家」、「世界股利還回得來，力積哪天下市就變壁紙了」、「力積電出貨文」、「法人是誰？記者鬼扯蛋」、「世界續跌中 171的冤魂如何是好 ==」，質疑估值與基本面能否撐起股價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

力積電 黃董 台積電 本益比 EPS 世界先進
