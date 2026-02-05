過年前賣飛成常態？他嘆「第一根黑K就出場」今年全失靈 PTT齊喊無腦多

台股過年前震盪走高，一名在股市超過10年的網友在PTT發文請益，坦言過往慣用的「過年前高點下來第一根黑K出場」策略，今年卻完全失靈，賣出後指數未續跌、反而快速反彈，讓短線單幾乎全數賣飛，引發是否該追回、還是乾脆綁手過年的抉擇。該文迅速引發大量回應，討論焦點圍繞在「賣飛焦慮」、「是否該FOMO追回」以及過年前是否還適合操作。

原PO表示，歷年操作習慣是在過年前先降低曝險，僅保留長期標的，短線單獲利出清後，等待續跌或盤整再慢慢回補，勝率與獲利表現都不錯。然而今年盤勢卻呈現「跌沒多少就V轉」，不僅沒有整理，還直接反彈到原點甚至更高，導致出場操作形同白忙一場，讓他質疑傳統經驗是否已不適用。

在心得補充中，原PO進一步指出，指數回到上週位置，代表短線操作幾乎被來回洗掉，反而長期持有的部位毫無影響，讓他開始傾向「過年前加碼長線單、年後再回到短線操作」。也坦言心態上出現掙扎，一方面不想追高，另一方面又擔心錯過行情，正是多頭盤常見的心理壓力。

多數網友回應偏向樂觀派，直言「資金太多，舊觀念不適用」、「無腦多就對了」、「買大盤、刪APP」。不少人認為，只要不是空手，根本不必FOMO，甚至建議直接0050、正二ETF抱著過年，強調「進出越多次越容易虧」、「悲觀者正確，樂觀者獲利」。也有人指出過年後才是結算與變數期，短線操作反而容易被洗。

但也有較為保守與理性聲音提醒，若原PO原本就是技術面紀律出場，現在看到技術面轉強，本就應該依規則追回，但不必一次滿倉，可逐步提高曝險後就停止操作；另有人直言「會怕的股票本來就不該長期持有」，與盤勢無關。也有少數網友冷嘲「十多年還在問這種問題」，認為市場早已進入典型多頭洗盤階段。

整體而言，討論共識認為，今年過年前盤勢明顯不同以往，V轉頻繁、回檔不深，使短線停利策略更容易賣飛。多數網友傾向建議降低操作頻率、拉長持有週期，避免在多頭行情中反覆進出被洗出場，也讓「抱股過年」再次成為股版主流聲音之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。