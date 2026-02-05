報酬輾壓美股？股民指「國際資金低配台股」：靠風險壓股價

美股近期走勢不如台股，PTT熱議「美股怎麼比台股弱勢這麼多？」，有網友點出台股長期報酬率遠勝美股，並直言這來自市場對戰爭與地緣政治的過度恐慌，形同「送分題」。該網友主張台股因高風險溢酬而不易買貴，並分享槓桿投資策略，引發大量推噓文，有人力挺「賺爛了」，也有人質疑過度宣揚槓桿風險。

一名網友在PTT發文並引用數據指出，台股自1967年開市至2026年初，報酬指數由100點漲至22萬1000點，年化報酬約14.15%，不僅高於S&P500約11%，也明顯勝過全球平均約8%。他強調，台股高報酬並非僅靠台積電撐盤，因2000年前年化報酬率更高，顯示結構性優勢長期存在。

原PO認為，國際資金長期低配台股，關鍵在於戰爭風險與「新興市場」標籤，導致一籃子獲利穩健公司本益比被壓低。他舉例，若台積電產能全在美國，本益比不只30倍，正是這類折價，讓長期買進大盤具備高報酬潛力。他並直言，台股「風險自然幫你壓股價，很難買貴」。

多數網友對其觀點表示認同，不少人分享正二ETF與槓桿投資經驗，認為台股高波動、高報酬、資本利得免稅與低利環境，特別適合週期性槓桿操作。有支持者直呼「正二惠我良多」、「一路開1.6到2倍，真的賺爛」，也有人認同其「至少1倍留在市場」的配置原則。

不過，討論中也出現明顯分歧。部分網友質疑過往槓桿言論可能誤導新手，點名「信貸、質押、槓上加槓」風險過高，甚至翻出舊文質疑原PO投資年資。原PO則反駁相關指控為造謠，並貼出自身投資紀錄佐證績效。另有理性派網友將焦點拉回理論層面，討論地緣政治是否屬不可分散風險，或是否已成系統性風險，讓「台股高報酬是否合理」成為延伸爭點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。