快訊

報酬輾壓美股？股民指「國際資金低配台股」：靠風險壓股價

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖/本報資料照片
台股。圖/本報資料照片

美股近期走勢不如台股PTT熱議「美股怎麼比台股弱勢這麼多？」，有網友點出台股長期報酬率遠勝美股，並直言這來自市場對戰爭與地緣政治的過度恐慌，形同「送分題」。該網友主張台股因高風險溢酬而不易買貴，並分享槓桿投資策略，引發大量推噓文，有人力挺「賺爛了」，也有人質疑過度宣揚槓桿風險。

一名網友在PTT發文並引用數據指出，台股自1967年開市至2026年初，報酬指數由100點漲至22萬1000點，年化報酬約14.15%，不僅高於S&P500約11%，也明顯勝過全球平均約8%。他強調，台股高報酬並非僅靠台積電撐盤，因2000年前年化報酬率更高，顯示結構性優勢長期存在。

原PO認為，國際資金長期低配台股，關鍵在於戰爭風險與「新興市場」標籤，導致一籃子獲利穩健公司本益比被壓低。他舉例，若台積電產能全在美國，本益比不只30倍，正是這類折價，讓長期買進大盤具備高報酬潛力。他並直言，台股「風險自然幫你壓股價，很難買貴」。

多數網友對其觀點表示認同，不少人分享正二ETF與槓桿投資經驗，認為台股高波動、高報酬、資本利得免稅與低利環境，特別適合週期性槓桿操作。有支持者直呼「正二惠我良多」、「一路開1.6到2倍，真的賺爛」，也有人認同其「至少1倍留在市場」的配置原則。

不過，討論中也出現明顯分歧。部分網友質疑過往槓桿言論可能誤導新手，點名「信貸、質押、槓上加槓」風險過高，甚至翻出舊文質疑原PO投資年資。原PO則反駁相關指控為造謠，並貼出自身投資紀錄佐證績效。另有理性派網友將焦點拉回理論層面，討論地緣政治是否屬不可分散風險，或是否已成系統性風險，讓「台股高報酬是否合理」成為延伸爭點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

年化報酬率 台股 分散風險 美股 PTT
相關新聞

過年前賣飛成常態？他嘆「第一根黑K就出場」今年全失靈 PTT齊喊無腦多

台股過年前震盪走高，一名在股市超過10年的網友在PTT發文請益，坦言過往慣用的「過年前高點下來第一根黑K出場」策略，今年卻完全失靈，賣出後指數未續跌、反而快速反彈，讓短線單幾乎全數賣飛，引發是否該追回、還是乾脆綁手過年的抉擇。該文迅速引發大量回應，討論焦點圍繞在「賣飛焦慮」、「是否該FOMO追回」以及過年前是否還適合操作。

4個月台股狂賺15％想「棄美保台」！美股反由盈轉虧…網：太早下定論

一名股市新手在PTT股板發文請益，表示自己依照「資產分散」建議，同時投入台股與美股，但短短四個月下來，台股報酬率接近15%，美股卻因近期大跌，獲利縮水甚至轉為小賠，讓他開始懷疑，美股是否真的比台股弱勢

記憶體「紅海化」拖累股價？網酸「鬼故事連發」憂成航運2.0

台股3日盤中大漲逾600點，但南亞科、華邦電、群聯、威剛等記憶體族群開高走低、震盪加劇。PTT有網友轉貼報導稱陸廠長鑫科技傳以低價拋售DDR4，市場憂心記憶體「超級循環」提早結束；討論焦點則集中在「利空是否真實、是否為跌勢加料」，以及陸廠價格戰對台廠與終端價格的影響。

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

華視《鈔錢部署》節目內容，由主持人盧燕俐與資深分析師杜金龍，針對近期台股記憶體族群震盪、大盤高點預測及焦點個股進行深入解析。 記憶體漲多拉回 趨勢仍看好至明年5月 針對近期記憶體族群如南亞科（

融資70萬追白銀遇急跌！他只撐2天就「畢業」挨酸：再借再攤

白銀上周五單日暴跌逾30%，價格自2022年以來首度跌入熊市。一名網友近日在Dcard發文分享，自己上週五以融資70萬買進白銀，未料行情回落至84.42附近，「一波回到解放前」引發熱議。討論焦點集中在槓桿追高後該不該認賠、是否該續抱攤平，以及部分網友以戲謔方式回應「畢業」與風險控管。

