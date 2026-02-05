信驊逼近萬元股！他憂「散戶不敢買」 網酸交易制度太落後

台股股王信驊(5274)2月4日盤中飆至9855元、逼近萬元關卡，有網友在PTT轉貼新聞指出「證交所跟櫃買中心準備好了」，並拋出投資人是否也準備好迎接「台股第一支一張一千萬的股票」。貼文引發股民熱議，討論焦點集中在萬元股撮合規格、跳動單位仍為5元是否「效率差」，以及台股交易制度與零股機制是否過於保守。

根據媒體報導，信驊憑藉BMC晶片全球市占優勢帶動股價走高，交易所與櫃買中心已完成系統調整，可支援五位數價格顯示與撮合。報導並回顧2017年前股王大立光股價衝高時，市場曾面臨系統規格僅支援「小數點以上四位數」的限制，當年甚至討論若破萬需另設配對交易平台；如今各單位長期調整後，已克服萬元股交易障礙，但仍維持小數點後兩位等既有限制。

一名網友在PTT發文用半調侃口吻點出高價股門檻，「一張一千萬」恐讓散戶望而卻步，並認為「超過萬元一檔還是跳5元」看似不夠有效率。也有網友直接質疑散戶是否會衝進去，認為能買得起者多半已是大戶，並以「一張一間南部房子」、「今天成交量是155間房子」等說法形容價格驚人。

多數留言聚焦在制度設計與撮合規格，有人戲稱乾脆把跳動單位調成50元、1000元，並討論其占比是否仍落在0.5%附近；也有人吐槽走勢圖顯示「線都不會畫」，直指台股交易系統「太古老」，拿「千禧蟲」比喻早該預見五位數股價的需求，卻到2026年才算處理完畢。

另一派網友則把話題延伸到更廣的市場機制與改革，有人主張高價股「拆股不就好」、甚至建議強制拆股，並期待破萬元後是否可能配股或分割；也有人趁勢抱怨零股交易限制，點名台積電零股排隊像抽樂透，質疑「為何不全面開放零股」，但也有人反駁全面零股將增加作業負擔。另有留言提醒「看股價就稱股王」未必有意義，認為仍應回到市值與基本面衡量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。