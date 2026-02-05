紐約證券交易所公關人員大驚失色 華爾街人士：80%投資人非真的想要賺錢

我會舉出這點，是因為我認為市場既是一場遊戲，也是一個賽局，也就是說，這是運動、有趣的事、歡樂的聚會和比賽，以及一個可持續衡量所做選擇的專業。如果這是一場遊戲，我們可以緩解進場投資時所產生的某些沉重、而可能有害的情緒，因為在一場遊戲之中，輸贏的規則相當明確，其他東西都變得無關緊要。

華爾街怎麼看投資人？

這個說法很讓人驚訝對吧——「80％的投資人並不是真的想要賺錢。」一位頂尖的華爾街人這樣說。投資人不是要來賺錢？這個說法似乎有點矛盾，那他們來這裡做什麼？這個主題值得討論，我們會在稍後談到。

回頭來看前面談到的「啟發」：對於沒有賭博本能的人來說，這實在是無聊得難以忍受，而擁有賭博本能的人也必須為此付出「適當的代價」，這句話實在是一語中的。我們這個國家有超過2,600萬個直接投資人，他們確實購買了股票。（我會說直接投資人是因為，還有透過保險公司和退休金計畫投資的間接投資人。我們總共有超過1億名投資人，除了兒童和真正的窮人以外，幾乎每個人都是投資人。）

這2,600萬人中，並不是每個人都積極進出，但這個數字隨時在成長，使得股票市場成為一個偉大民族的娛樂場所。積極投資人並沒有投資債券（除了可轉換公司債）與優先股（除了可轉換優先股），這並不是說這些投資工具沒辦法賺錢，只是它們缺乏遊戲的部分浪漫元素；這些投資工具太無聊，要對著列出所有債券資料的表格，用食指一列一列地掃描，直到找到有適當安全性與報酬率的債券，這個工作實在很難令人興奮起來。

本文出自《金錢遊戲》 有時幻想比真實更讓人愉悅，因此面對賭博本能時，沒有理由感覺到不快，因為賭博本能可以讓股票市場擺脫枯燥乏味。一旦我們承認這點，而不是埋藏這個本能，我們就能「為這種傾向付出適當的代價」，而且融入到現實當中。

我這裡的意思是，不只要承認有這個本能。哈佛大學經濟學家、撰寫眾多軍事策略論文的作者湯瑪斯．謝林博士（Dr. Thomas C. Schelling）對此進行更進一步的研究。在《經濟學與犯罪企業》（Economics and Criminal Enterprise）中，謝林博士寫到：

美國最大的賭博企業並沒有受到組織犯罪的重大打擊，那個企業就是股票市場……原因是這個市場運作得很好。聯邦政府控制股票市場，主要是為了保持它的誠信與資訊充足……使它成為一個很難被干預的市場。

買股是賭博？

這段摘錄中的第一個句子肯定會讓紐約證券交易所（New York Stock Exchange）的公關人員大驚失色。多年來，紐約證券交易所和證券業一直力圖糾正買股是賭博的想法，而且雖然這個國家確實有些陰暗面，使得民粹主義者堅持對華爾街心存懷疑，但整體上他們已經成功了。

謝林博士的話必須被看成是股市處於最糟的情況，而且股票市場絕對還沒有像彩券公司一樣成為一個賭博企業，但它確實是一個大眾心理學的活動，每個人都試著比其他人更準確地猜測群眾可能會出現的行為。有些為了驅散1929年之前的懷疑所創造出來的的文章，可能會影響人們看待事物的方式。

技術專家稱股價可預測未來

這一切都在引導著我們做出實用的觀察，我很幸運可以認識很多業界人士與相關人士，像是投資銀行家、經濟學家、大型法人的基金經理人。我還一直鑽研證券分析，這花了我不少錢，並一直花時間在研究投資組合管理。（我從來沒有當過經紀商或買賣過股票，那完全需要另一種天賦。）在我家的午餐聚會，我就曾看過「隨機漫步」（random walk）的理論家在享用甜點時，對於有人自稱是「技術面專家」，而且相信股價可以預測未來而勃然大怒；但我也認識技術面專家，在電腦的幫助下沉浸在自己的系統中，渾然忘記一開始的初衷。

我花了幾年的時間才忘記曾經學過的東西，而且我可能還沒完全忘記。我會這樣說只是因為，大多數談到市場的文章都是告訴你應該要怎麼做，而我知道的成功投資人並沒有堅持一定要做什麼，他們只是順勢而為。如果把這些吸引人、複雜、無限多人參與的過程用賽局來思考會有幫助的話，或許我們應該以這種方式思考；它可以幫助我們擺脫投資信仰的束縛。

交給專業人士操盤

如果你是這場遊戲裡的玩家，或是正考慮成為其中一個玩家，那你應該要意識到身處其中的諷刺。遊戲的目標是賺錢，希望能夠賺很多錢。而所有在遊戲裡的玩家都會很快變得更加專業，但不知從何湧入的大量資訊，會多得讓他們幾乎無法完整吸收。在賽局裡真正的專業人士，也就是專業的基金經理人，無時無刻都在增加投資技巧。他們是人，他們也會犯錯，但是如果你把錢交給真正機警的基金管理人管理，甚至是交給很好的銀行家，你都會比過去的任何時候表現得更好。

如果託人幫你管理資金，那就表示你真的對此不感興趣，或至少對投資遊戲的要素（為這種傾向付出適當的代價）不感興趣。我認識很多進入市場賺錢的投資人，他們告訴自己想要賺錢，有了錢，就能帶來保障，可以環遊世界，買艘新的單桅帆船，有棟鄉村別墅，收藏藝術品，還有一間可以在加勒比海避冬的房子。

他們成功完成願望，所以正坐在加勒比海家裡的碼頭上，跟藝術品經銷商聊天，並深情注視著新的單桅帆船。然後過沒多久，生活開始有些單調，好像失去了某些東西。如果你是一個成功的玩家，那遊戲的過程可能要非常迷人、強烈，讓你徹底沉浸其中。如果完全無法融入，你不可能在其中成為最成功的人，因為你正在與那些融入其中的對手競爭。

在發現失去某些東西之後，那個擁有加勒比海房子與全新單桅帆船的傢伙並沒有賣掉那些戰利品，否則他將覺得自己一無所有。單桅帆船、房子、藝術品都還在那裡，但是玩家已經回到遊戲裡，而沒有花很多時間在那些玩具上。這個遊戲是如此有趣，它可能不會讓你成為更好的人，而且我也不確定這對人類有什麼好處。你可以說最好的情況就像賽穆爾．詹森（Samuel Johnson）的說法：忙於賺錢的人是最沒有惡意的。

諷刺的是，這是一個金錢遊戲，金錢是判斷我們是否得分的唯一方法。但是遊戲的真正目的不是金錢，而是參與的過程。對於真正的玩家來說，即使將所有戰利品用塑膠珠寶或鯨魚牙齒來代替，只要還有持續得分的方法，他們就會繼續玩下去。

（本文出自《金錢遊戲》作者：亞當．斯密 譯者：蘇鵬元)

