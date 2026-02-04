4個月台股狂賺15％想「棄美保台」！美股反由盈轉虧…網：太早下定論

一名股市新手在PTT股板發文請益，表示自己依照「資產分散」建議，同時投入台股與美股，但短短四個月下來，台股報酬率接近15%，美股卻因近期大跌，獲利縮水甚至轉為小賠，讓他開始懷疑，美股是否真的比台股弱勢，這樣的資產配置還有沒有必要。

原PO表示，從去年10月相對低點開始定期定額投資，台股部位配置在台積電與0050，美股則選擇VOO、QQQ與NVDA。期間台股表現明顯強勢，但美股卻頻繁出現單日或連日回檔，常把一整個月的漲幅回吐。他也提到，過去常被提醒台灣存在地緣政治風險，但近期觀察下來，反而是美國對外關係更為緊張，讓他對「美股比較穩」的說法產生動搖。

不少網友直言，近期台股表現強於美股並非偶然，認為資金與產業結構是關鍵，包括AI硬體、台積電供應鏈等優勢明顯，有人留言表示「台股才是老大」、「台股世界強」、「因為錢都被台灣賺走了」、「台股是賣鏟子的啊 管你下游CSP會不會賺錢你不買」、「台積電打爆美國intel」、「台股年化本來就高達13.5%以上」。

也有不少人提醒，僅用四個月就判斷市場強弱並不客觀，並指出美股本益比偏高、資金輪動正常，留言如「四個月就下結論？」、「風水輪流轉」、「你五年前問問看同樣問題，看看會被笑多慘」、「低檔給你買還嫌？」、「要不要看看韓股？！」、「大修正來的時候亞股會崩更多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。