台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

華視《鈔錢部署》節目內容，由主持人盧燕俐與資深分析師杜金龍，針對近期台股記憶體族群震盪、大盤高點預測及焦點個股進行深入解析。

記憶體漲多拉回 趨勢仍看好至明年5月

針對近期記憶體族群如南亞科（2408）、華邦電（2344）出現跌停修正，市場擔憂中國大陸產能開出將導致趨勢反轉。

杜金龍分析，南亞科與華邦電在1月份成交量均創下歷史新高或相對大量，近期股價回檔屬於「漲多休息」。他認為，這波修正反而提供尚未「上車」的投資人進場機會。

杜金龍強調，記憶體族群的行情預計能延續至今年4月，甚至一路看好至明年5月。即便短線受到中國產能消息面影響，但考量該族群今年獲利將大幅成長且具備高配息題材，在震盪整理後仍有支撐。

台股主升段未完 獲利成長支撐上看3萬9

關於台股大盤走勢，節目中引述凱基投顧報告指出，今年上市櫃公司整體獲利預估成長30%，目標指數喊出3萬9千點。

杜金龍對此持樂觀態度，他指出：

他建議投資人關注「週均量」與「週KD」指標，若大盤回檔5%至7%（約修正至30,500點附近），將是波段布局的好時機。

產業輪動：關注低基期原物料與電力革命

在類股輪動方面，杜金龍提到除了半導體外，位於低基期的「水泥」與「鋼鐵」族群近期出現補漲跡象，適合尋找底部爆量的個股進行操作。

針對熱門股台達電（2308），杜金龍認為受惠於「電力革命」與AI需求，該股具備長線持有價值，可視為「傳家寶」抱至明年5月。

他技術分析指出，突破歷史高點後的拉回測試（如箱型整理頂部）將轉為強勢支撐，投資人可趁回檔時找買點。

針對聯電（2303）法說會後股價跌至「6字頭」，杜金龍表示外資看法分歧。雖然去年EPS僅3.34元，但他認為聯電已開始轉型，若未來EPS能隨景氣回升至5元以上，股價仍有表現空間。

他建議投資人不要僅以過去「成熟製程」的本益比看待聯電，隨著其切入新應用領域（如CPU相關），若能成功轉型，估值將有機會向上調整。

◎感謝 鈔錢部署–華視優選 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。