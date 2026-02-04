快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
杜金龍分析台股主升段未完、獲利成長將支撐指數挑戰3萬9，認為記憶體短線回檔是上車良機，並看好台達電與低基期原物料股後市。中央社
華視《鈔錢部署》節目內容，由主持人盧燕俐與資深分析師杜金龍，針對近期台股記憶體族群震盪、大盤高點預測及焦點個股進行深入解析。

記憶體漲多拉回 趨勢仍看好至明年5月

針對近期記憶體族群如南亞科（2408）、華邦電（2344）出現跌停修正，市場擔憂中國大陸產能開出將導致趨勢反轉。

杜金龍分析，南亞科與華邦電在1月份成交量均創下歷史新高或相對大量，近期股價回檔屬於「漲多休息」。他認為，這波修正反而提供尚未「上車」的投資人進場機會。

杜金龍強調，記憶體族群的行情預計能延續至今年4月，甚至一路看好至明年5月。即便短線受到中國產能消息面影響，但考量該族群今年獲利將大幅成長且具備高配息題材，在震盪整理後仍有支撐。

台股主升段未完 獲利成長支撐上看3萬9

關於台股大盤走勢，節目中引述凱基投顧報告指出，今年上市櫃公司整體獲利預估成長30%，目標指數喊出3萬9千點。

杜金龍對此持樂觀態度，他指出：

1.獲利強勁

上市公司獲利成長預估達33%，其中半導體成長逾40%。

2.本益比優勢

目前本益比約17.99倍，相較於歷史平均還有上調空間。

3.主升段架構

目前台股處於主升段的第11個月（主升段預計13個月），近期回檔修正後，預期還有末升段行情，未來高點不排除挑戰更高位置。

他建議投資人關注「週均量」與「週KD」指標，若大盤回檔5%至7%（約修正至30,500點附近），將是波段布局的好時機。

產業輪動：關注低基期原物料與電力革命

在類股輪動方面，杜金龍提到除了半導體外，位於低基期的「水泥」與「鋼鐵」族群近期出現補漲跡象，適合尋找底部爆量的個股進行操作。

針對熱門股台達電（2308），杜金龍認為受惠於「電力革命」與AI需求，該股具備長線持有價值，可視為「傳家寶」抱至明年5月。

他技術分析指出，突破歷史高點後的拉回測試（如箱型整理頂部）將轉為強勢支撐，投資人可趁回檔時找買點。

聯電法說變法會？轉型成長仍可期

針對聯電（2303）法說會後股價跌至「6字頭」，杜金龍表示外資看法分歧。雖然去年EPS僅3.34元，但他認為聯電已開始轉型，若未來EPS能隨景氣回升至5元以上，股價仍有表現空間。

他建議投資人不要僅以過去「成熟製程」的本益比看待聯電，隨著其切入新應用領域（如CPU相關），若能成功轉型，估值將有機會向上調整。

◎感謝 鈔錢部署–華視優選 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體族群 杜金龍 台股 回檔 半導體 電力 聯電 華邦電 成交量 EPS
相關新聞

記憶體「紅海化」拖累股價？網酸「鬼故事連發」憂成航運2.0

台股3日盤中大漲逾600點，但南亞科、華邦電、群聯、威剛等記憶體族群開高走低、震盪加劇。PTT有網友轉貼報導稱陸廠長鑫科技傳以低價拋售DDR4，市場憂心記憶體「超級循環」提早結束；討論焦點則集中在「利空是否真實、是否為跌勢加料」，以及陸廠價格戰對台廠與終端價格的影響。

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

記憶體還能抱？郭哲榮曝3大警訊：利多不漲、跌破月線快逃

根據分析師郭哲榮的影音內容分析，近期台股記憶體族群走勢出現嚴重分歧，不再是過去「雞犬升天」的齊漲局面。 如：模組廠威剛股價持續創新高，但IC設計與客製化記憶體的愛普卻表現弱勢且跌破月線，顯示市場

融資70萬追白銀遇急跌！他只撐2天就「畢業」挨酸：再借再攤

白銀上周五單日暴跌逾30%，價格自2022年以來首度跌入熊市。一名網友近日在Dcard發文分享，自己上週五以融資70萬買進白銀，未料行情回落至84.42附近，「一波回到解放前」引發熱議。討論焦點集中在槓桿追高後該不該認賠、是否該續抱攤平，以及部分網友以戲謔方式回應「畢業」與風險控管。

華邦電喊記憶體景氣「非常好」⋯明年產能全包！網卻酸：已利多出盡

華邦電總經理陳沛銘出席力成集團年終晚會時表示，今年記憶體景氣會「非常好」，今年與2027年既有及新增產能均已銷售、預定完畢，並看好合約價續揚；不過相關內容被轉貼至PTT股版後，網友討論重點反而落在「高點放利多是不是出貨文」、「股價已先反應」以及記憶體行情是否走向overbooking與航運式循環。

台積電資本支出跟不上⋯AI榮景難延續？網憂「短多長空」2028年泡沫化

PTT網友轉貼知名科技分析師BenThompson文章《TSMCRisk》，引發討論。原PO指出，文中認為台積電近年資本支出增速未跟上AI巨頭擴張，恐使2028年後高階晶片供給更吃緊，進而影響AI榮景能否延續；留言則聚焦在「台積電該不該為了客戶加碼冒險擴產」以及「沒有對手是否反而成為最大風險」。

