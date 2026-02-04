記憶體還能抱？郭哲榮曝3大警訊：利多不漲、跌破月線快逃

根據分析師郭哲榮的影音內容分析，近期台股記憶體族群走勢出現嚴重分歧，不再是過去「雞犬升天」的齊漲局面。

如：模組廠威剛股價持續創新高，但IC設計與客製化記憶體的愛普卻表現弱勢且跌破月線，顯示市場資金正在進行換血。

針對投資人該續抱還是空手進場，郭哲榮提出了三大檢視重點。

關於市場對南亞科的看法分歧

郭哲榮指出，近期外資對記憶體指標股南亞科的看法出現極大落差。看多的摩根士丹利與凱基投顧，分別給出298元與350元的目標價，理由是AI帶動HBM需求爆發，排擠傳統DRAM產能，將導致報價攀升。然而，花旗環球卻將南亞科目標價砍至41元，遠低於錄影當時的市價286元。

花旗認為南亞科主力產品為DDR4，無法受惠於AI伺服器帶動的HBM與DDR5商機，且股價已過度反應AI預期。

對此，郭哲榮認為花旗給出的目標價僅約市價的七分之一，且花旗前次報告目標價僅28元，顯然看錯行情，質疑此報告可能有博取眼球或壓低進貨的嫌疑，呼籲投資人需獨立思考。

重點一：利多不漲需提高警覺

郭哲榮提醒，當市場出現利多消息但股價卻漲不動時，應視為警訊。

他舉例，近期傳出三星將NAND Flash報價調漲100%，這本是極大利多，但相關個股並未連續漲停。 這如同2021年的貨櫃航運股長榮，當時雖有利多頻傳，但股價卻從高點回檔且漲不動，顯示聰明的資金已趁利多出貨。

重點二：利空大跌代表籌碼鬆動

記憶體產業最忌諱擴產消息...

郭哲榮表示，若市場傳出大廠增加資本支出擴充產能，引發「供過於求」的聯想，導致股價直接跳空大跌且無力抵抗，這代表籌碼已經鬆動，大戶正在不計成本出脫持股。

前兩項重點只要符合其一，投資人都應繃緊神經。

重點三：月線支撐是操作關鍵

郭哲榮強調，記憶體是標準的景氣循環股，操作時不能單看營收與獲利等基本面，因為股價往往先於基本面反應。他建議以「月線」（20日線）作為最重要的操作準則。

若只看5日線容易被洗盤，看季線則反應太慢，容易回檔過深。

因此，只要股價在月線之上代表趨勢做多，可續抱；一旦跌破月線，無論外資報告或營收數據多好，都應先無條件出場。

他總結，操作記憶體需尊重趨勢，不要跟股票談戀愛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。