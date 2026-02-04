融資70萬追白銀遇急跌！他只撐2天就「畢業」挨酸：再借再攤

白銀上周五單日暴跌逾30%，價格自2022年以來首度跌入熊市。一名網友近日在Dcard發文分享，自己上週五以融資70萬買進白銀，未料行情回落至84.42附近，「一波回到解放前」引發熱議。討論焦點集中在槓桿追高後該不該認賠、是否該續抱攤平，以及部分網友以戲謔方式回應「畢業」與風險控管。

原PO首篇發文描述白銀價格急跌後帳面轉綠，但他強調「白銀我是不會拋的」，認為市場在製造恐慌，並以自嘲口吻稱自己多為貸款倉，「錢不是我的，軟件一卸載就可以了」，還列出多筆借貸來源與虧損金額，呈現高槓桿操作下的資金壓力。

然而，原PO兩天後又再發文自稱「畢業」，提到遇到跌停、帳上「很綠」，並以反諷方式詢問「有推薦哪牌的木炭嗎」。此舉再度引來大量留言，有人直接點出「你不是賺很大嗎？」也有人質疑追高怪罪他人，要求對帳單或提醒「別再投資害人」。

多數留言延續股版常見的反串語氣，有人鼓吹「贏要衝、輸要跟」、「再借再攤平」、「下跌更要買進」等，並把下跌視為「特價」；也有網友討論若是實體與「紙」商品的差異，認為操作工具不同、承受波動也不同，另有人分享自己也用質押買黃金但提醒不要再加碼。

也有另一派較嚴肅提醒風險，直言「玩股票用閒錢，本來就不能碰融資」、「沒本事別融資」，認為槓桿無解且可能面臨追繳壓力；另有人強調金額未必到絕境、仍應先止損與檢視風控，避免情緒化操作擴大損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。