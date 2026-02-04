快訊

融資70萬追白銀遇急跌！他只撐2天就「畢業」挨酸：再借再攤

聯合新聞網／ 綜合報導
黃金、白銀價格重挫。(路透)

白銀上周五單日暴跌逾30%，價格自2022年以來首度跌入熊市。一名網友近日在Dcard發文分享，自己上週五以融資70萬買進白銀，未料行情回落至84.42附近，「一波回到解放前」引發熱議。討論焦點集中在槓桿追高後該不該認賠、是否該續抱攤平，以及部分網友以戲謔方式回應「畢業」與風險控管。

原PO首篇發文描述白銀價格急跌後帳面轉綠，但他強調「白銀我是不會拋的」，認為市場在製造恐慌，並以自嘲口吻稱自己多為貸款倉，「錢不是我的，軟件一卸載就可以了」，還列出多筆借貸來源與虧損金額，呈現高槓桿操作下的資金壓力。

然而，原PO兩天後又再發文自稱「畢業」，提到遇到跌停、帳上「很綠」，並以反諷方式詢問「有推薦哪牌的木炭嗎」。此舉再度引來大量留言，有人直接點出「你不是賺很大嗎？」也有人質疑追高怪罪他人，要求對帳單或提醒「別再投資害人」。

多數留言延續股版常見的反串語氣，有人鼓吹「贏要衝、輸要跟」、「再借再攤平」、「下跌更要買進」等，並把下跌視為「特價」；也有網友討論若是實體與「紙」商品的差異，認為操作工具不同、承受波動也不同，另有人分享自己也用質押買黃金但提醒不要再加碼。

也有另一派較嚴肅提醒風險，直言「玩股票用閒錢，本來就不能碰融資」、「沒本事別融資」，認為槓桿無解且可能面臨追繳壓力；另有人強調金額未必到絕境、仍應先止損與檢視風控，避免情緒化操作擴大損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

白銀 Dcard 黃金
記憶體「紅海化」拖累股價？網酸「鬼故事連發」憂成航運2.0

台股3日盤中大漲逾600點，但南亞科、華邦電、群聯、威剛等記憶體族群開高走低、震盪加劇。PTT有網友轉貼報導稱陸廠長鑫科技傳以低價拋售DDR4，市場憂心記憶體「超級循環」提早結束；討論焦點則集中在「利空是否真實、是否為跌勢加料」，以及陸廠價格戰對台廠與終端價格的影響。

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

華視《鈔錢部署》節目內容，由主持人盧燕俐與資深分析師杜金龍，針對近期台股記憶體族群震盪、大盤高點預測及焦點個股進行深入解析。 記憶體漲多拉回 趨勢仍看好至明年5月 針對近期記憶體族群如南亞科（

記憶體還能抱？郭哲榮曝3大警訊：利多不漲、跌破月線快逃

根據分析師郭哲榮的影音內容分析，近期台股記憶體族群走勢出現嚴重分歧，不再是過去「雞犬升天」的齊漲局面。 如：模組廠威剛股價持續創新高，但IC設計與客製化記憶體的愛普卻表現弱勢且跌破月線，顯示市場

華邦電喊記憶體景氣「非常好」⋯明年產能全包！網卻酸：已利多出盡

華邦電總經理陳沛銘出席力成集團年終晚會時表示，今年記憶體景氣會「非常好」，今年與2027年既有及新增產能均已銷售、預定完畢，並看好合約價續揚；不過相關內容被轉貼至PTT股版後，網友討論重點反而落在「高點放利多是不是出貨文」、「股價已先反應」以及記憶體行情是否走向overbooking與航運式循環。

台積電資本支出跟不上⋯AI榮景難延續？網憂「短多長空」2028年泡沫化

PTT網友轉貼知名科技分析師BenThompson文章《TSMCRisk》，引發討論。原PO指出，文中認為台積電近年資本支出增速未跟上AI巨頭擴張，恐使2028年後高階晶片供給更吃緊，進而影響AI榮景能否延續；留言則聚焦在「台積電該不該為了客戶加碼冒險擴產」以及「沒有對手是否反而成為最大風險」。

