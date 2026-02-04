華邦電喊記憶體景氣「非常好」⋯明年產能全包！網卻酸：已利多出盡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
記憶體大廠華邦電。圖／華邦電提供
記憶體大廠華邦電。圖／華邦電提供

華邦電總經理陳沛銘出席力成集團年終晚會時表示，今年記憶體景氣會「非常好」，今年與2027年既有及新增產能均已銷售、預定完畢，並看好合約價續揚；不過相關內容被轉貼至PTT股版後，網友討論重點反而落在「高點放利多是不是出貨文」、「股價已先反應」以及記憶體行情是否走向overbooking與航運式循環。

根據媒體報導，華邦電高雄路竹廠持續擴充產能，預期DRAM第一波裝機約在6月中旬，Flash裝機更早，整體新產能仍供不應求。陳沛銘並提到，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，第2季合約價仍在洽談，且客戶需求延伸到終端市場，甚至「客戶的最終端客戶」也出面搶產能。市調機構集邦科技亦調高第1季合約價漲幅預估，市場評估華邦電今年記憶體營收可望大增。

一名網友在PTT轉貼新聞以偏多口吻解讀，認為「漲多拉回都是撿鑽石的機會」，並以美股MU與SNDK走勢作對照，直言「蹲得越低跳得越高、躺著數錢」，暗示短線回檔不改多頭結構，鼓勵逢回承接。

不過留言區多以反向解讀為主，許多人看到「非常好」與「產能賣到明年」反而警覺，直呼「糕」、「利多出盡」、「出貨文」，並以「利多不漲很危險」形容盤勢；也有人聯想到過去航運循環，稱「航運後期陽明也是這樣，然後就…」、「有沒有水手既視感」，認為高檔利多常伴隨主力倒貨。另有網友質疑「只到明年」代表行情天花板，直指市場早已price in，甚至用「兩天跌停」回應基本面喊話。

也有較理性聲音把焦點拉回報價結構，提醒合約價是逐季談判，現貨成交少但「現貨價衝不上去」可能影響後續談判；更有人吐槽媒體容易把不同品項或基期混在一起，導致外界誤以為全面暴漲。另有網友補充，記憶體股股價已大幅墊高，「景氣很好」未必等同股價還有相同漲幅，後續震盪恐更劇烈，操作上應區分長短線並留意過熱後的修正風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華邦電 記憶體 PTT

