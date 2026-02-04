記憶體「紅海化」拖累股價？網酸「鬼故事連發」憂成航運2.0

台股3日盤中大漲逾600點，但南亞科、華邦電、群聯、威剛等記憶體族群開高走低、震盪加劇。PTT有網友轉貼報導稱陸廠長鑫科技傳以低價拋售DDR4，市場憂心記憶體「超級循環」提早結束；討論焦點則集中在「利空是否真實、是否為跌勢加料」，以及陸廠價格戰對台廠與終端價格的影響。

根據媒體報導，除長江存儲傳出NANDFlash提前量產外，長鑫科技疑祭出破盤價銷售DDR4，傳出DDR4 32GB模組以138美元、約新台幣4200元拋售，遠低於市面300至400美元行情，引發「紅海化」疑慮。投顧分析稱，低價產能若提前湧入，供需缺口恐快速收斂甚至反轉，並點名南亞科跌破支撐、華邦電跌停鎖死，二線廠廣穎、品安也出現量縮跌停，建議操作上先「避開鋒芒、靜待落底」。

一名網友在PTT發文直言「鬼故事連發」，認為陸廠低價傾銷與提前量產消息，已動搖市場對記憶體行情延續的信心，讓「看美股做台股、看HBM做DDR4」的追價族群吃到苦頭，並呼籲短線先避開、等待止穩再說。

多數網友則對消息時點與敘事提出質疑，認為「開始跌就一堆利空新聞」、「下跌才出現鬼故事」，直指賣方研究「漲是一套、跌又一套」；也有人質疑價格合理性，反問「能賣300～400美元為何要138美元出清」，甚至直呼「這個好假」、「劣質新聞」。另有留言將陸廠競爭形容為「內卷卷全世界」，認為被中國盯上的成熟產品終將走向價格流血戰，並以面板、航運等產業作類比，稱記憶體恐出現「航運2.0」式震盪。

不同觀點則強調價格下跌對消費者未必是壞事，不少人喊「我要組電腦」、「記憶體這半年漲太離譜」，認為通縮有助終端市場回溫；也有人提醒DDR4與AI題材未必同一條線，直問「DDR4跟AI啥關聯」，認為就算陸製品能出貨，多半先影響消費端。另有網友主張國際大廠未必願採用陸製供應鏈，市場仍需觀察實際產能、報價與通路端是否真的跟跌，才能判斷利空是否落地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。