台積電資本支出跟不上⋯AI榮景難延續？網憂「短多長空」2028年泡沫化

PTT網友轉貼知名科技分析師BenThompson文章《TSMCRisk》，引發討論。原PO指出，文中認為台積電近年資本支出增速未跟上AI巨頭擴張，恐使2028年後高階晶片供給更吃緊，進而影響AI榮景能否延續；留言則聚焦在「台積電該不該為了客戶加碼冒險擴產」以及「沒有對手是否反而成為最大風險」。

根據原PO整理，BenThompson將「台積電風險」從地緣政治轉向產業供需：多家雲端與科技巨頭近期在財報會議上坦言AI需求大於供給，台積電董事長魏哲家也提到瓶頸在「矽晶圓產能」而非電力。文章並以台積電2023、2024年資本支出年減對照AI浪潮升溫，認為過去投資相對保守造成當前短缺，雖然台積電已規劃2026年資本支出提高至520億至560億美元，但新增產能效益要到2028至2029年才較明顯。

原PO表示，台積電因缺乏強力競爭對手，增產壓力有限，若推論成立，AI巨頭未來將面臨更嚴峻「晶片荒」，甚至讓AI泡沫「吹不起來」，台積電恐呈「短多長空」，而「長空」時間點可能落在2028年。他也補充提供簡報版與評論連結，協助版友快速理解核心。

多數網友對「要求台積電為客戶擴產承擔風險」持保留甚至反彈立場，認為晶圓廠投資具高度不確定性，「景氣反轉砍單、虧的是台積電」，並以過往產業循環、車用IC短缺等經驗提醒不宜盲目擴張；也有人反問，若需求真有把握，客戶應「出錢包產能、簽約承擔風險」，而非把擴廠壓力全推給供應端。另有留言直言「供不應求有什麼好空」，認為台積電保守反而維持產業健康。

不同意見則指出，獨大確實可能成為長期隱憂，有人以「反壟斷、政策」延伸，提到川普、政府干預等變數，甚至討論「美積電」與強制拆分情境；也有網友質疑分析邏輯，認為巨頭「少賺」未必成立，若產能過快擴張反而導致競價內卷、價格崩壞，台積電踩煞車可能讓演算法與應用跟上，對AI長期發展未必是壞事。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。