黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉「這例子」力挺：完成心願才是目的

據説知名演員黃鐙輝賣台積電（2330）股票去買5000萬元的房子，但每股賣在1000元左右，被網友笑翻，因為現在都來到1800元，少賺了好多好多錢。

他賣掉股票，買了房子，成為「確定」的事，不用再理未來股價的「不確定性」，我認為完全正確。

事後來看，若等到現在才賣，可以賺更多錢，但想買的房子可能已經被人買走了，不一定能再買到更喜歡的房子。

房子跟人是有緣份的，不是越貴就會越喜歡。

再者，投資的目的是「完成心願」，絕對不只是「賺更多錢」。蔡萬才的例子更能說明這一點。

當年蔡萬才在1500元左右賣掉國泰人壽，去成立富邦人壽，也是被人笑翻，因為後來國泰人壽漲到快2000元。但現在富邦金控比國泰金控還大。

