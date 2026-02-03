快訊

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉「這例子」力挺：完成心願才是目的

聯合新聞網／ 樂活分享人生
黃鐙輝賣台積電買房雖錯過後續漲幅，但施昇輝認為投資目的是「完成心願」與獲得「確定性」，如同蔡萬才當年賣國壽創富邦，最終成就更大的事業。記者沈昱嘉／攝影
黃鐙輝賣台積電買房雖錯過後續漲幅，但施昇輝認為投資目的是「完成心願」與獲得「確定性」，如同蔡萬才當年賣國壽創富邦，最終成就更大的事業。記者沈昱嘉／攝影

據説知名演員黃鐙輝賣台積電（2330）股票去買5000萬元的房子，但每股賣在1000元左右，被網友笑翻，因為現在都來到1800元，少賺了好多好多錢。

他賣掉股票，買了房子，成為「確定」的事，不用再理未來股價的「不確定性」，我認為完全正確。

事後來看，若等到現在才賣，可以賺更多錢，但想買的房子可能已經被人買走了，不一定能再買到更喜歡的房子。

房子跟人是有緣份的，不是越貴就會越喜歡。

再者，投資的目的是「完成心願」，絕對不只是「賺更多錢」。蔡萬才的例子更能說明這一點。

當年蔡萬才在1500元左右賣掉國泰人壽，去成立富邦人壽，也是被人笑翻，因為後來國泰人壽漲到快2000元。但現在富邦金控比國泰金控還大。

◎感謝 樂活分享人生 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

