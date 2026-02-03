記憶體派對結束？早盤追進去「現賠15％」郭哲榮：乖離率過高…回檔4000點看法不變

分析師郭哲榮於2月3日指出，儘管當日台股出現反彈，但市場風險仍藏在細節之中，尤其是記憶體族群的走勢，已顯示明顯轉弱訊號。

郭哲榮表示，當日台股早盤開高，記憶體股同步大漲，吸引資金搶進反彈，但盤中卻全面開高走低，包括南亞科、華邦電、晶豪科等個股，甚至一度殺到跌停。他指出，若在早盤追高，單日可能出現超過15%的虧損。

針對記憶體族群，郭哲榮重申「最好賺的一段已經結束」。他提到，雖然市場一度質疑其看法，但會員早已在高檔分批獲利了結，其中南亞科兩次操作合計獲利204%，力積電獲利97%，晶豪科獲利90%，在近期股價回落時，操作心態相對平穩。

回到大盤，郭哲榮指出，前一日融資大減50億元，屬於正向訊號，代表散戶風險意識提高；但他也提醒，若反彈過程中融資再度快速增加，仍需提高警覺。

郭哲榮表示，目前對台股的看法不變，仍認為本波行情可能回檔約4,000點，主因在於乖離率偏高，適度修正有助於走勢更為健康，投資人應審慎應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。