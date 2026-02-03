快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

記憶體派對結束？早盤追進去「現賠15％」郭哲榮：乖離率過高…回檔4000點看法不變

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出記憶體族群轉弱，早盤追高恐單日慘賠15%，並重申台股乖離過大，仍有回檔4000點風險。中央社
分析師郭哲榮指出記憶體族群轉弱，早盤追高恐單日慘賠15%，並重申台股乖離過大，仍有回檔4000點風險。中央社

分析師郭哲榮於2月3日指出，儘管當日台股出現反彈，但市場風險仍藏在細節之中，尤其是記憶體族群的走勢，已顯示明顯轉弱訊號。

郭哲榮表示，當日台股早盤開高，記憶體股同步大漲，吸引資金搶進反彈，但盤中卻全面開高走低，包括南亞科華邦電晶豪科個股，甚至一度殺到跌停。他指出，若在早盤追高，單日可能出現超過15%的虧損。

針對記憶體族群，郭哲榮重申「最好賺的一段已經結束」。他提到，雖然市場一度質疑其看法，但會員早已在高檔分批獲利了結，其中南亞科兩次操作合計獲利204%，力積電獲利97%，晶豪科獲利90%，在近期股價回落時，操作心態相對平穩。

回到大盤，郭哲榮指出，前一日融資大減50億元，屬於正向訊號，代表散戶風險意識提高；但他也提醒，若反彈過程中融資再度快速增加，仍需提高警覺。

郭哲榮表示，目前對台股的看法不變，仍認為本波行情可能回檔約4,000點，主因在於乖離率偏高，適度修正有助於走勢更為健康，投資人應審慎應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南亞科 記憶體 晶豪科 華邦電 散戶 個股 跌停

延伸閱讀

史上運氣最好ETF？009816昨低接今掛牌「開盤狂飆6％」…專家4點優劣勢分析

終等到台股首檔「不配息再投入」！柴鼠兄弟：009816一開始就頂規經保費優惠

難怪台積電跌不下去！網指009816建倉護盤…運氣好買在相對低點？

不配息再投入比較賺？雨果曝009816「這優勢」省稅及健保…網熱議：資產累積首選

相關新聞

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉「這例子」力挺：完成心願才是目的

據説知名演員黃鐙輝賣台積電（2330）股票去買5000萬元的房子，但每股賣在1000元左右，被網友笑翻，因為現在都來到1800元，少賺了好多好多錢。 他賣掉股票，買了房子，成為「確定」的事，不用

記憶體派對結束？早盤追進去「現賠15％」郭哲榮：乖離率過高…回檔4000點看法不變

分析師郭哲榮於2月3日指出，儘管當日台股出現反彈，但市場風險仍藏在細節之中，尤其是記憶體族群的走勢，已顯示明顯轉弱訊號。 郭哲榮表示，當日台股早盤開高，記憶體股同步大漲，吸引資金搶進反彈，但盤中

甲骨文擬募資拚擴算力⋯資金吃緊害股價回落？網怕爆憂AI泡沫

甲骨文(Oracle)罕見選在週日公布大規模籌資計畫，擬募集450億至500億美元(約1.4兆至1.6兆元新台幣)擴建雲端基礎設施，引爆PTT股板熱議。原PO直言「甲骨文可真會玩」，認為公司若不趕快籌錢「現金真的不夠建設資料中心」，並提到在OpenAI大單消息後股價自高點回落約50%，再加上夜盤續挫，讓網友圍繞「借更多錢救股價？」與「AI泡沫是否將引爆」兩派激辯。

創下操作6000億日圓資產規模 交易員用「雞尾酒投資法」年化報酬率20%

此處說的「自動」，是指「不用動腦思考就能增加資產」。只要確實實踐這套…

勞動基金狂賺逾1兆！網酸「去年沒賺的要注意」：有政府好安心

勞動基金2025年大賺破兆、新制勞退平均分紅逾5.7萬元，消息一出在PTT股板掀起熱烈討論。原PO轉貼新聞後直言，去年各大基金績效幾乎都在15%以上，語帶調侃地問「去年還沒賺錢的，要出來注意一下嗎？」引發網友刷整排「注意」，也再度點燃勞退、勞保是否會破產的老話題。

記憶體股未見哀嚎⋯他猜多數人仍獲利！網曝主力倒貨陰謀論

台股記憶體族群2日出現集體急殺，群聯、華邦電、南亞科等多檔亮燈跌停，引發PTT熱議。有網友直言回檔「滿兇」，卻觀察「沒什麼人哀嚎」推測多數人持股成本偏低，並拋出疑問「今年才要剛開始記憶體就要over了嗎」，吸引大量網友湧入看法分歧，有人喊「這只是剛開始」，也有人認為是洗盤回檔、逢低布局點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。