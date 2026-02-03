創下操作6000億日圓資產規模 交易員用「雞尾酒投資法」年化報酬率20%

能夠同時獲得「安心」和「自由」的方法，這也是本書的最終目的。為此，我想建議的是自動增加資產的系統，名為「雞尾酒投資法」。

此處說的「自動」，是指「不用動腦思考就能增加資產」。只要確實實踐這套雞尾酒投資法，大多數人都能達成年化報酬率二○％以上的獲利績效。

這邊先思考一個問題。

Q：「你必須把這些杯子全部裝滿水，但轉開水龍頭後你就必須離開。請問該怎麼排列，杯子才能滿足條件呢？」

答案很簡單，只要把杯子排成酒杯塔的形狀，只要轉開上方的水龍頭，水就會流進所有的杯子中。我曾在許多演講中對聽眾提出這個問題，至今遇到的所有人都知道正確答案是什麼。換句話說，能夠想到方法用最少的勞力讓所有杯子裝滿水，是一件極為理所當然的事情。

本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》 然而，這個眾所周知的方法，卻沒幾個人會想到把它用在自己的資產累積上，並且加以實踐。大多數人實際進行的行動，都是將杯子一個一個分開來裝滿，或是變更、打亂配置。

這樣做的結果，只會讓水溢出來而造成不必要的浪費，或是不小心摔破杯子。而且即使耗費勞力和時間，卻無法讓所有杯子都裝滿水。

步驟六介紹的雞尾酒投資法，使用時一旦擺好杯子後，就不再加以替換或打亂。因為只要擺好酒杯塔，基本上就不會去碰它。

你的資金就像流水從瀑布自然流下一樣，從上方流進事先擺好的酒杯塔。

這種系統的好處在於只要擺好酒杯塔，讓資金像瀑布一樣開始流動後，你就可以不必太過關注資金的流動過程，此後將同時獲得「安心」和「自由」。

我在證券公司工作的時代，自己也有進行投資，但每次都以失敗告終。為了追求財務自由，我做了許多投資，如果有虧損就會動用其他投資的本金來填補，有獲利就會在最高點加碼。但這種投資方式亂無章法且毫無計畫性。

等我注意到時，我的自由不斷被奪取。我很努力想大量增加資產，希望能擺脫上班族的生活，但一連串的失敗反而讓我辭不掉工作。

當時我很愚蠢，沒注意到我這樣根本就是「為了獲得自由而犧牲自由」。

但我改用這套雞尾酒投資法後，我的人生完全改變了。自由的時間不斷增加，投資效益也顯著上升，讓我能獲得安心感。所以才會信心十足地向大家建議這個投資方法。

雞尾酒投資法的四大步驟

雞尾酒投資法有四大步驟。

①步驟A

讓最上方的水龍頭有水（收入）流出來。首先要極力減少支出，確保資金能流入步驟B。

②步驟B

有一定的資金從A流到了步驟B。其中每個月要自動挪出一定的金額（也有其他的方法，這裡先省略）。

我在確定提撥年金的投資中，會參考和改良投資績效卓越的瑞．達利歐投資法。如果是企業家或自營業者，還能利用同樣享有稅制優惠的「小規模企業互助」。

③步驟C

這個步驟同樣會使用有稅制優惠的制度。我會利用「NISA」或「Junior NISA」，同樣參考並改良前述的瑞．達利歐投資法。這裡的投資自由度會比步驟B更高。（編按：步驟B、步驟C兩步驟的用意在於找尋穩定度高又能節稅的投資方式，台灣讀者可參考一八三頁表格來進行投資）

④步驟D

如果資金還有剩餘，就會進到步驟D。此處的投資會參考世界知名投資家華倫．巴菲特的資產配置。

接下來，我們詳細來看看在ABC各步驟，具體來說應該做什麼。

（本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》作者：米安．薩米Mian Sami 譯者：林信帆)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。