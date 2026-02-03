股匯雙殺台幣重貶⋯多蛙逃殺、債蛙回血！網樂看：有利出口

新台幣2日盤中急貶1.9角、台股同步重挫，PTT網友跟著炸鍋。有網友以「多蛙股匯大爆殺」形容市況，連喊「全面失守啦金銀股匯全崩」、「多蛙大逃殺全部逃去公園」，並擔心「這個新年多蛙們要怎麼過」。不過留言區情緒兩極，一派跟著哀號，另一派反倒認為台幣走貶對出口與電子股是利多，甚至戲稱「債蛙終於探出頭」。

根據媒體報導，受美國總統川普宣布提名前Fed理事華許(Kevin Warsh)接任主席等因素影響，市場解讀美元走強，新台幣以31.52元開盤後一路走弱，中午暫收31.658元；同時外資賣超台股並匯出，加上軍購款與政府基金匯出需求，匯銀主管認為短線偏貶，月底前恐再測31.8元，甚至不排除農曆年後挑戰32元整數關卡，亦有外資研究指短期可能觸及32元、但長期合理仍約30元。

一名網友在PTT發文，他把股匯同步下殺視為「多蛙」的全面潰敗，語氣誇張哀嚎，將市場恐慌與過年資金壓力連結，營造「逃難去公園」的氛圍。這番貼文也讓討論焦點從匯率本身，延伸到「股市跌、匯率貶」是否代表資金撤退，以及接下來台幣會不會真的「下探32元」。

多數網友並未跟著悲觀，反而強調走貶有利出口，「很好啊有利出口」、「AI供應鏈又要大賺了」、「台幣貶對電子股有利」，也有人說「股票跌唯一安慰的地方是新台幣貶值」。另有不少人把主角換成「債蛙」與「美債仔」，直呼「債蛙愉悅的一天」、「匯率回血一下」，甚至酸「之前不是整天說台幣不夠便宜」。

但也有人提出不同角度，認為市場「沒有每天過年的」，跌勢可能回測3萬點甚至28K；也有人質疑所謂「專家恐」帶風向，「看到專家、恐就知道不用怕了」。此外，留言區再度翻出過往「下看40上看13」的匯率梗，嘲諷「13元換美金仔呢？」並提醒升貶都有人罵「升值怪政府、貶值靜悄悄」，顯示股匯波動下，投資人對政策、外資動向與產業受益者的解讀仍高度分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。