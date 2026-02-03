快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

股匯雙殺台幣重貶⋯多蛙逃殺、債蛙回血！網樂看：有利出口

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣兌美元匯率在台股重挫。圖／本報資料照片
新台幣兌美元匯率在台股重挫。圖／本報資料照片

台幣2日盤中急貶1.9角、台股同步重挫，PTT網友跟著炸鍋。有網友以「多蛙股匯大爆殺」形容市況，連喊「全面失守啦金銀股匯全崩」、「多蛙大逃殺全部逃去公園」，並擔心「這個新年多蛙們要怎麼過」。不過留言區情緒兩極，一派跟著哀號，另一派反倒認為台幣走貶對出口與電子股是利多，甚至戲稱「債蛙終於探出頭」。

根據媒體報導，受美國總統川普宣布提名前Fed理事華許(Kevin Warsh)接任主席等因素影響，市場解讀美元走強，新台幣以31.52元開盤後一路走弱，中午暫收31.658元；同時外資賣超台股並匯出，加上軍購款與政府基金匯出需求，匯銀主管認為短線偏貶，月底前恐再測31.8元，甚至不排除農曆年後挑戰32元整數關卡，亦有外資研究指短期可能觸及32元、但長期合理仍約30元。

一名網友在PTT發文，他把股匯同步下殺視為「多蛙」的全面潰敗，語氣誇張哀嚎，將市場恐慌與過年資金壓力連結，營造「逃難去公園」的氛圍。這番貼文也讓討論焦點從匯率本身，延伸到「股市跌、匯率貶」是否代表資金撤退，以及接下來台幣會不會真的「下探32元」。

多數網友並未跟著悲觀，反而強調走貶有利出口，「很好啊有利出口」、「AI供應鏈又要大賺了」、「台幣貶對電子股有利」，也有人說「股票跌唯一安慰的地方是新台幣貶值」。另有不少人把主角換成「債蛙」與「美債仔」，直呼「債蛙愉悅的一天」、「匯率回血一下」，甚至酸「之前不是整天說台幣不夠便宜」。

但也有人提出不同角度，認為市場「沒有每天過年的」，跌勢可能回測3萬點甚至28K；也有人質疑所謂「專家恐」帶風向，「看到專家、恐就知道不用怕了」。此外，留言區再度翻出過往「下看40上看13」的匯率梗，嘲諷「13元換美金仔呢？」並提醒升貶都有人罵「升值怪政府、貶值靜悄悄」，顯示股匯波動下，投資人對政策、外資動向與產業受益者的解讀仍高度分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣 債蛙 台股 PTT 美債

延伸閱讀

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這個原因

難怪台積電跌不下去！網指009816建倉護盤…運氣好買在相對低點？

00878創100%填息紀錄！22元還能買？股息配合市值型價差也吃

0052、006208…緊貼護國神山 高含積量ETF出列！拆解持股配置規則 誰能「合法超車」？

相關新聞

勞動基金狂賺逾1兆！網酸「去年沒賺的要注意」：有政府好安心

勞動基金2025年大賺破兆、新制勞退平均分紅逾5.7萬元，消息一出在PTT股板掀起熱烈討論。原PO轉貼新聞後直言，去年各大基金績效幾乎都在15%以上，語帶調侃地問「去年還沒賺錢的，要出來注意一下嗎？」引發網友刷整排「注意」，也再度點燃勞退、勞保是否會破產的老話題。

記憶體股未見哀嚎⋯他猜多數人仍獲利！網曝主力倒貨陰謀論

台股記憶體族群2日出現集體急殺，群聯、華邦電、南亞科等多檔亮燈跌停，引發PTT熱議。有網友直言回檔「滿兇」，卻觀察「沒什麼人哀嚎」推測多數人持股成本偏低，並拋出疑問「今年才要剛開始記憶體就要over了嗎」，吸引大量網友湧入看法分歧，有人喊「這只是剛開始」，也有人認為是洗盤回檔、逢低布局點。

股匯雙殺台幣重貶⋯多蛙逃殺、債蛙回血！網樂看：有利出口

新台幣2日盤中急貶1.9角、台股同步重挫，PTT網友跟著炸鍋。有網友以「多蛙股匯大爆殺」形容市況，連喊「全面失守啦金銀股匯全崩」、「多蛙大逃殺全部逃去公園」，並擔心「這個新年多蛙們要怎麼過」。不過留言區情緒兩極，一派跟著哀號，另一派反倒認為台幣走貶對出口與電子股是利多，甚至戲稱「債蛙終於探出頭」。

手上有黃金該繼續抱緊？詹璇依「千萬別隨便下車」：5大理由支撐漲勢

財經主持人詹璇依在最新影音中表示，近期市場焦點再次回到黃金走勢，直言「只有更高，沒有最高的再說什麼呢，就是黃金金價了」。 她指出，黃金價格已在1月26日來到每盎司5,000美元之上。這個價位原本

現在氛圍像2017年…當時也喊是股市高點！竹軒：堅持運動比投資難多了

有人說我好久沒有像過去那樣每個月月底都分享報酬變化與配置比變化和心得文。 嗯，主要是： 投資越久我越被動 只因為我的錢不再被情緒揮霍 是我讓我的心跟著全球 一起享受資產成長快樂 所以我沒有

麻吉大哥幣市遭清算241次、帳戶剩65.7萬元…網一句反殺：窮人別擔心富豪

加密貨幣市場近日劇烈震盪，比特幣、以太幣同步重挫，引爆槓桿清算潮。其中，最受矚目的莫過於「麻吉大哥」黃立成的帳戶動向。不過，隨著消息發酵，社群輿論也開始反問一句話：「窮人為什麼要一直操心富豪的帳號剩多

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。