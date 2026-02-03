甲骨文擬募資拚擴算力⋯資金吃緊害股價回落？網怕爆憂AI泡沫

甲骨文(Oracle)罕見選在週日公布大規模籌資計畫，擬募集450億至500億美元(約1.4兆至1.6兆元新台幣)擴建雲端基礎設施，引爆PTT股板熱議。原PO直言「甲骨文可真會玩」，認為公司若不趕快籌錢「現金真的不夠建設資料中心」，並提到在OpenAI大單消息後股價自高點回落約50%，再加上夜盤續挫，讓網友圍繞「借更多錢救股價？」與「AI泡沫是否將引爆」兩派激辯。

依外電報導，甲骨文表示將以債務與股權發行並行方式募資，目的在擴充雲端基礎設施容量，以滿足最大雲端客戶合約需求，客戶名單包括AMD、Meta、輝達、OpenAI、TikTok及xAI。籌資方式包含股權掛鉤債券、強制性可轉換優先證券與普通股等，並設置最高200億美元的市場發行計畫，剩餘資金擬於2026年初一次性發債完成；分析亦提到，甲骨文自由現金流轉負、且恐延續至2030年，使外界對龐大資本支出壓力更為敏感。

一名網友在PTT發文以「週日發佈發債發股的消息」形容時間點罕見，並認為核心問題是資金吃緊，否則難以支撐資料中心擴建。他同時點出股價已大幅回落、夜盤仍跌，拋出「還能再低嗎？」的疑問，語氣偏向擔憂公司為搶AI算力投入過猛，卻被市場以股價重挫「先投反對票」。

多數網友回應聚焦在「燒錢」與「誰買單」，有人感嘆「好好一個公司被AI搞成這樣」，也有人以戲謔口吻稱「撿骨文」、「撿角文」，但更多留言直指籌資像是「缺錢」訊號，質疑「怎麼會覺得借更多錢可以阻止股價下跌」、「銀行不敢借了找韭菜借」，並把情勢上綱到「AI泡沫」、「第一顆泡泡」等說法，認為大量借錢蓋資料中心、最大客戶又未必能穩定回收，風險正在放大。

也有不同聲音認為甲骨文「來拚的」，不投資就永遠追不上三大公有雲，並討論企業需求未必只靠雲端、未來可能轉往地端；另有人提醒，市場終究會從「本夢比」回到「本益比」，若無法交出明確獲利路徑，募資與發債反而可能加劇財務壓力。

