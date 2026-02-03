勞動基金狂賺逾1兆！網酸「去年沒賺的要注意」：有政府好安心

勞動基金2025年大賺破兆、新制勞退平均分紅逾5.7萬元，消息一出在PTT股板掀起熱烈討論。原PO轉貼新聞後直言，去年各大基金績效幾乎都在15%以上，語帶調侃地問「去年還沒賺錢的，要出來注意一下嗎？」引發網友刷整排「注意」，也再度點燃勞退、勞保是否會破產的老話題。

根據媒體報導，勞動基金運用局公布2025年全年投資收益達1兆1177億元，收益率16.06%，創歷史新高，其中新制勞退基金賺進7469億元，約1292萬戶平均帳面分紅達5萬7810元。整體勞動基金規模逼近8兆元，無論新制、舊制勞退或勞保基金，全年報酬率多落在15%以上，成績亮眼。

一名網友在PTT發文以「大賺超過一兆」點出數字震撼，並將矛頭指向投資績效，暗示在如此行情下仍未獲利者，操作恐需檢討。該說法立刻引來大量回應，有人附和「賺爛了」、「神操作」，也有人以反諷語氣刷「注意」兩字，形成板上特殊景象。

多數網友對新聞本身給予正面評價，認為勞退屬個人專戶制，「勞退是要破什麼產」、「有政府好安心」，並反覆強調「勞保、勞退傻傻分不清楚」才是真正問題。不少人直言，勞退跟著帳戶走，不存在破產疑慮，還有人分享自身帳面早已比繳納金額多出數十萬元，認為績效確實有感。

不過，討論也出現不同聲音，有人質疑政府頻繁宣傳「大賺」是否為護盤訊號，甚至認為「今年就會吐回去」。另有網友延伸到勞保財務缺口，指出即便投資賺錢，結構性問題仍在，雙方為此激辯不休。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。