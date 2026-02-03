記憶體股未見哀嚎⋯他猜多數人仍獲利！網曝主力倒貨陰謀論

快訊

台股2日慘遭空襲，記憶體類股成重災區。路透
台股記憶體族群2日出現集體急殺，群聯、華邦電、南亞科等多檔亮燈跌停，引發PTT熱議。有網友直言回檔「滿兇」，卻觀察「沒什麼人哀嚎」推測多數人持股成本偏低，並拋出疑問「今年才要剛開始記憶體就要over了嗎」，吸引大量網友湧入看法分歧，有人喊「這只是剛開始」，也有人認為是洗盤回檔、逢低布局點。

根據媒體指出，上周五美國費半指數重挫，美光收跌，市場對貨幣政策轉向疑慮升溫，牽動日台股記憶體股獲利了結賣壓出籠，群聯自前一交易日創高後翻轉摜至跌停，華邦電、南亞科等也同步倒地。報導並提到AI算力推升高頻寬記憶體(HBM)需求，傳統記憶體產能受擠壓，市場仍看好產業處於循環之中。

一名網友在PTT發文以「回檔兇但不見哀嚎」形容氣氛，並推測多數人可能早已大幅獲利、成本低，因此下跌未引發恐慌。他也擔心這波是否象徵行情提前結束，語帶試探地問「今年才剛開始就要over？」把焦點放在走勢是否由多轉空、族群是否已漲完。

多數網友則以戲謔與「埋點」心態回應，有人認為「拉回就是埋點」、「滿地鑽石今天撿的超開心」，甚至喊「明天就漲回來了」。也有不少人認為真正受傷的是追高族群，留言如「沒人買在這麼貴吧」、「追高仔末日」，並用「記憶卡蛙崩潰」、「準備去睡公園」等梗自嘲或嘲諷。

不過也有網友提醒「漲好幾倍跌個10%就喊over」過於情緒化，認為至少應等關鍵均線跌破再談結束；另有人轉向基本面與產業結構討論，提到公司採購端仍喊「買不到記憶體」、報價仍高，或延伸到景氣循環與供給擴產議題，甚至有人直指記憶體屬「垃圾循環產業」、主力倒貨等陰謀論式解讀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

