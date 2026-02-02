手上有黃金該繼續抱緊？詹璇依「千萬別隨便下車」：5大理由支撐漲勢

快訊

詹璇依 基金小姐姐
台灣與美國達成貿易協議，台股16日開盤後大漲。 歐新社 歐洲新聞圖片社
財經主持人詹璇依在最新影音中表示，近期市場焦點再次回到黃金走勢，直言「只有更高，沒有最高的再說什麼呢，就是黃金金價了」。

她指出，黃金價格已在1月26日來到每盎司5,000美元之上。這個價位原本是部分投行對2026年的預估價格，但卻在1月份就已經提前見到。回顧2025年，黃金全年表現亮眼，漲幅接近七成，被她形容為一整年的「大黑馬」，也讓市場關注，2026年是否可能再度複製類似的漲勢。

詹璇依表示，由於今年1月黃金漲幅已經相當兇猛，目前一些投行已開始上調對金價的目標，最近甚至已看到2026年有機會每盎司突破7,000美元的說法。她也拋出疑問，市場是否認為金價仍有進一步上漲的空間

在分析金價上漲的原因時，她回顧先前提到的三大因素：

包括總體經濟環境的改變

降息循環降低持有黃金的機會成本

地緣政治風險升高

加上市場對美債與美元的不信任。

她進一步補充，近期還有兩個重要因素。

第一：美國方面

隨著期中選舉逐漸接近，不確定因素持續增加，將進一步推升黃金的買盤。

第二：股市因素

今年以來股市漲幅不小，當整體估值愈來愈高時，投資人也會將部分資產與資金，轉向被視為「避險之王、避險之城」的黃金。

最後，詹璇依表示，以上這些因素都有機會推升金價在2026年持續上升，也提醒有跟著她參與黃金行情的投資人，不要隨意下車。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

詹璇依 基金小姐姐

