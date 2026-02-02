快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

現在氛圍像2017年…當時也喊是股市高點！竹軒：堅持運動比投資難多了

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
被動投資10年累積報酬達269%，竹軒指現在氛圍像2017年「大家都喊高點」，但自己找不到任何不投資的理由。中央社
被動投資10年累積報酬達269%，竹軒指現在氛圍像2017年「大家都喊高點」，但自己找不到任何不投資的理由。中央社

有人說我好久沒有像過去那樣每個月月底都分享報酬變化與配置比變化和心得文。

嗯，主要是：

投資越久我越被動

只因為我的錢不再被情緒揮霍

是我讓我的心跟著全球

一起享受資產成長快樂

所以我沒有什麼金融市場新聞心得分享，真的要說的話就：

1.2026年1月底我的資產成長2.86%，而全球股票是3.39%，全球債券則是0.24%。當然我知道同時期台灣漲得更多，但我說過了投資與資產配置風險為首要之務，所以我也不會因為哪個市場或哪個個股表現就好，就改變我的配置。

畢竟我也是一個執行10年的被動投者配置者

我是一個有故事的人（周華健？不好笑）

2.至於2016年至2026年1月底，柑仔園累積報酬是269.25%。

3.去年十一月中去診所要打自費流感疫苗，結果被美麗護士刺激道：「他過重打公費流感疫苗。」頭一次免費比花錢還難受，所以我每天健走一小時與扶立挺身，體重也從95掉到87.65公斤。

嗯，每天堅持運動比投資難多了。

4.2026年一月共31天全部都有健走達陣，給自己一個禮物：今天下午下訂健走跑步機，畢竟我怕未來夏天太熱會有偷懶不運動的理由。

5.現在的投資氛圍其實和過去差不多，更像2017年，周遭一堆人都說現在股市已經高點了，不適合投資。你問我適合不適合，我只能說跟隨市場這十年多一個月的我，找不到不投資的理由。

◎本文獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資產配置 流感疫苗 風險 報酬

延伸閱讀

0050「國運流」打法曝光…信徒還是賭徒？他喊若敢跌30％就期貨5倍槓桿

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

把「主動型ETF」歸類成市值型？Ffaarr：經理人選股跟市值有啥關係

麻吉大哥幣市遭清算241次、帳戶剩65.7萬元…網一句反殺：窮人別擔心富豪

相關新聞

現在氛圍像2017年…當時也喊是股市高點！竹軒：堅持運動比投資難多了

有人說我好久沒有像過去那樣每個月月底都分享報酬變化與配置比變化和心得文。 嗯，主要是： 投資越久我越被動 只因為我的錢不再被情緒揮霍 是我讓我的心跟著全球 一起享受資產成長快樂 所以我沒有

麻吉大哥幣市遭清算241次、帳戶剩65.7萬元…網一句反殺：窮人別擔心富豪

加密貨幣市場近日劇烈震盪，比特幣、以太幣同步重挫，引爆槓桿清算潮。其中，最受矚目的莫過於「麻吉大哥」黃立成的帳戶動向。不過，隨著消息發酵，社群輿論也開始反問一句話：「窮人為什麼要一直操心富豪的帳號剩多

帳面單日噴掉22萬！夜盤又跌363點免驚…存股哥公開「抗跌2心法」

＊原文發文時間為1月31日 周五高股息出現比較大的跌幅，我的單日總值直接少了22萬，當日夜盤也跌了363點，可預見下周可能會出現回檔，不過沒關係，這些都是漲高後會出現的情況，只要做好自己該做的事

兆元宴大爆笑！黃仁勳站板凳突喊「對不起」？背後原因曝光：這一年真的太操了

黃仁勳現身供應鏈年度「兆元宴」，一句話讓全場笑聲不斷。黃仁勳不只談到今年的重要性，還當眾對供應鏈說出關鍵三個字，現場30多位董事長、總經理氣氛瞬間被點燃，也再度引發社群熱議。 據報導，兆元宴當天

歷史數據洩天機？台股2月勝率近7成…散戶卻喊「反著看」：利多連發要小心

台股1月強勢收官，單月大漲逾3,100點，創下2004年以來最旺元月行情。隨著2月登場，《工商時報》指出，歷史統計顯示2月上漲機率達66.67％，市場看好「年前搶紅包」行情，但消息一出，也在股民社群掀

白銀崩31％、比特幣破8萬美元！郭哲榮預告台股補跌：融資恐加速殺盤跌幅不只363點

分析師郭哲榮於周日（2月1日）拍攝並上線的影音中，針對即將到來的周一（2月2日）台股與台指期走勢提出示警。他在影片一開場即指出，近期黃金、白銀與比特幣同步重挫，市場可能出現「資金回收潮」，並直言周一台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。