現在氛圍像2017年…當時也喊是股市高點！竹軒：堅持運動比投資難多了

有人說我好久沒有像過去那樣每個月月底都分享報酬變化與配置比變化和心得文。

嗯，主要是：

投資越久我越被動 只因為我的錢不再被情緒揮霍 是我讓我的心跟著全球 一起享受資產成長快樂

所以我沒有什麼金融市場新聞心得分享，真的要說的話就：

1.2026年1月底我的資產成長2.86%，而全球股票是3.39%，全球債券則是0.24%。當然我知道同時期台灣漲得更多，但我說過了投資與資產配置以風險為首要之務，所以我也不會因為哪個市場或哪個個股表現就好，就改變我的配置。

畢竟我也是一個執行10年的被動投者配置者

我是一個有故事的人（周華健？不好笑）

2.至於2016年至2026年1月底，柑仔園累積報酬是269.25%。

4.2026年一月共31天全部都有健走達陣，給自己一個禮物：今天下午下訂健走跑步機，畢竟我怕未來夏天太熱會有偷懶不運動的理由。

5.現在的投資氛圍其實和過去差不多，更像2017年，周遭一堆人都說現在股市已經高點了，不適合投資。你問我適合不適合，我只能說跟隨市場這十年多一個月的我，找不到不投資的理由。

◎本文獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。