麻吉大哥幣市遭清算241次、帳戶剩65.7萬元…網一句反殺：窮人別擔心富豪

聯合新聞網／ 綜合報導
幣市血洗名人！麻吉大哥帳戶成焦點，網酸：窮人別替富豪擔心。（取材自黃立成臉書）
加密貨幣市場近日劇烈震盪，比特幣、以太幣同步重挫，引爆槓桿清算潮。其中，最受矚目的莫過於「麻吉大哥」黃立成的帳戶動向。不過，隨著消息發酵，社群輿論也開始反問一句話：「窮人為什麼要一直操心富豪的帳號剩多少？」

據報導，鏈上分析團隊Lookonchain指出，因幣市下跌，黃立成的加密貨幣帳戶在短短時間內遭遇大量強制平倉，累計清算次數高達241次，截至1月31日深夜，帳戶餘額僅剩2萬815美元，約新台幣65萬7712元。這波下殺發生於1月31日晚間至2月1日凌晨，比特幣一度跌破8萬美元關卡，以太幣也同步失守2400美元。

消息曝光後，PTT股板迅速炸鍋，不少網友圍繞「他到底還有沒有錢」展開討論，有人直言：「他還有本業根本沒有差」、「股版說他身價幾百億美金 根本沒差」、「公司沒賣之前都是小賠啦」，也有人認為帳面數字仍具警示意義，「這種不服輸，硬要凹單，下場就是輸光」、「凹單凹到斷頭」。

在一片嘲諷與猜測聲中，也有網友點出更現實的觀點，一句話被大量轉傳：「窮人為什麼要一直操心富豪的帳號剩多少？」隨後更有人補充：「有錢人你管他輸多少」、「照照鏡子顧好自己」、「有錢人在吃麵 窮人在喊燙」，認為與其關注名人帳戶，不如專注自身風險控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

比特幣 窮人 帳戶 台幣 槓桿

