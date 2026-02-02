帳面單日噴掉22萬！夜盤又跌363點免驚…存股哥公開「抗跌2心法」

＊原文發文時間為1月31日

周五高股息出現比較大的跌幅，我的單日總值直接少了22萬，當日夜盤也跌了363點，可預見下周可能會出現回檔，不過沒關係，這些都是漲高後會出現的情況，只要做好自己該做的事即可。

具體我認為可以做的有兩件事：

第一就是控制好風險

如果你有使用槓桿，無論是何種形式都需控制好風險，追蹤我的人應該是使用質押跟信貸居多，我一直以來分享的是穩定合理的槓桿，且強調維持率至少控制在250%。

當然你可以依照自己的抗壓力去調整，只是我認為250%是我個人可以控制且資產也可以穩定增加的比例，如果250%還是有點擔心那就拉到300%，直到你可以安心睡覺為止。

第二就是股息再投入

這就是個人的基本功了，去年一整年高股息的股價偏弱，我記得很多人都找我抱怨高股息股價都不漲，但我問他們有沒有股息再投入持續買？絕大多數都說沒有，現在來看其實蠻可惜的。

股息再投入可以幫助你壓低成本均價、持續累積部位，股價、股息提升時你才可以吃到更多報酬，且股息現金流在回檔時可以給你更多的心理支持跟彈性空間，讓你容錯率大幅提升。

股息就像一把傘，下大雨的時候你可能還是會淋濕，但至少不會變成落湯雞，它就是在雨天時的一股安定力量，讓你可以靜待晴天的到來。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。