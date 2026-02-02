兆元宴大爆笑！黃仁勳站板凳突喊「對不起」？背後原因曝光：這一年真的太操了

黃仁勳現身供應鏈年度「兆元宴」，一句話讓全場笑聲不斷。黃仁勳不只談到今年的重要性，還當眾對供應鏈說出關鍵三個字，現場30多位董事長、總經理氣氛瞬間被點燃，也再度引發社群熱議。

據報導，兆元宴當天寒流來襲、陰雨綿綿，黃仁勳一進場就向供應鏈嘉賓笑說「我從今天下午五點就一直在等了」。致詞時他提到，Grace Blackwell平台量產把所有事情推到極限，供應鏈這一年「非常、非常辛苦」。談到合作夥伴，他站上板凳笑著說「謝謝你們，還有...對不起」，並補上一句「我其實要說的是對不起，但真的謝謝你們」，讓全場笑到不行。

部分網友認為，黃仁勳展現的是對台灣供應鏈的高度肯定與情誼，有人留言表示：「gg最穩」、「老黃真的很有交際手腕，上通川普，下至台灣供應鏈」、「訂單多到爆」、「大的要來了，不要不信」、「現場30多位供應鏈高層大喊 YES聲不斷!!!!!」。

不過也有不少網友語氣偏酸，直指「辛苦」往往只落在基層，留言包括：「非常大的意思是工作量提升，人員數量不變」、「高層出張嘴喊yes 底層操到死」、「對不起的也不是老闆阿，反正壓榨的也是員工」、「反正會跌還是會跌 不用喊了」、「好，明天大空特空」、「拉高就是空」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。