歷史數據洩天機？台股2月勝率近7成…散戶卻喊「反著看」：利多連發要小心

台股1月強勢收官，單月大漲逾3,100點，創下2004年以來最旺元月行情。隨著2月登場，《工商時報》指出，歷史統計顯示2月上漲機率達66.67％，市場看好「年前搶紅包」行情，但消息一出，也在股民社群掀起正反激辯。

工商時報報導指出，在AI需求升溫、台積電報喜、台美對等關稅15％定案等多重利多推升下，台股1月氣勢如虹。法人分析，2月指數高檔震盪機率升高，拉回反而提供進場機會，並點名華南金、陽明、大亞、慧洋-KY、永光、明泰、萬潤等15檔個股，具備「2月歷史漲率高、今年來漲幅落後大盤、法人積極買超」三大特質，有望成為封關前資金布局焦點。

對於「2月紅包行情」說法，部分網友仍偏多看待，留言指出：「歐印啦各位」、「開高走高 穩了」、「歐印!!!」、「穩了」、「今年加權指數上看4萬 不要不信 過完年後一定大噴」、「敢跌我就敢買」、「下跌機率33%」、「先下後上」。

不過更多網友對這類統計新聞保持高度警戒，質疑聲浪明顯，直言：「丸子 出貨囉」、「出貨文 危險」、「法人收紅包散戶給」、「白包行情！？」、「這什麼出貨新聞」、「快跑」、「利多連發 完了」、「這種新聞出來就是要跑」、「反著看」、「急了 真的急了」、「明天沒跌一千算多多贏」。

新聞主打「2月上漲機率66％」與法人名單，但PTT風向明顯偏向反向解讀，認為越接近封關、越高調的利多越需要提高警覺；紅包行情能否兌現，仍取決於年後資金動向與國際股市表現，也成為投資人農曆年前是否續抱或先行調節的關鍵抉擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。