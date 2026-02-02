快訊

年貨大街禁菸幕後曝…北市原想借鏡日本吸菸室 中央1句話打槍

玉山積雪1公分！周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 低溫探8度

白銀崩31％、比特幣破8萬美元！郭哲榮預告台股補跌：融資恐加速殺盤跌幅不只363點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮於2月1日影片指出，周一（2月2日）台股面臨極大壓力。中央社
分析師郭哲榮於2月1日影片指出，周一（2月2日）台股面臨極大壓力。中央社

分析師郭哲榮於周日（2月1日）拍攝並上線的影音中，針對即將到來的周一（2月2日）台股與台指期走勢提出示警。他在影片一開場即指出，近期黃金、白銀與比特幣同步重挫，市場可能出現「資金回收潮」，並直言周一台股「可能面臨較大幅度修正」。

郭哲榮在影片中提到，白銀價格曾出現「一天跌了31%」、黃金下跌「約11%」，比特幣也跌破8萬美元關卡，認為這並非單一市場事件，而是資金同步撤出的警訊。

他表示，若僅以台指期夜盤下跌「363點」來判斷風險，可能低估後續影響，因為市場尚未完全反映資金面與情緒面的變化。

在資金面分析上，郭哲榮指出，美元轉強會牽動多項資產價格，並再次強調「黃金與美元呈現翹翹板關係」。

在美元走強的情況下，可能帶動美債相對穩定，同時造成新台幣偏弱，部分外資資金出現匯出現象，進一步對台股形成壓力；相關變化可能形成多重影響，讓周一盤勢承壓。

針對股市結構，他也談到融資與槓桿資金的風險，指出當行情反轉時，部分高利率的槓桿資金可能加速回收，進而放大跌勢。在個股與族群方面，他以記憶體相關題材為例，提到部分海外記憶體股盤前漲幅明顯收斂，反映市場情緒轉變，並認為在大盤修正過程中，相關族群也可能受到波及，但是否出現個別支撐，仍需觀察主力動向。

郭哲榮在2月1日的影片中預測，周一（2月2日）台股與台指期下跌幅度，可能不僅止於夜盤所反映的363點，並提醒投資人短線應避免追高操作，留意市場修正風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃金 台股 槓桿 比特幣 夜盤 美債 大盤

延伸閱讀

鷹派掌Fed派對結束？金銀大跳水引爆多空論戰…鄉民：教科書級收割

0050「國運流」打法曝光…信徒還是賭徒？他喊若敢跌30％就期貨5倍槓桿

美股全倒、台指期夜盤殺363點！網見「崩盤」標題全笑：才1％叫重挫？

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

相關新聞

白銀崩31％、比特幣破8萬美元！郭哲榮預告台股補跌：融資恐加速殺盤跌幅不只363點

分析師郭哲榮於周日（2月1日）拍攝並上線的影音中，針對即將到來的周一（2月2日）台股與台指期走勢提出示警。他在影片一開場即指出，近期黃金、白銀與比特幣同步重挫，市場可能出現「資金回收潮」，並直言周一台

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

農曆年前貴金屬行情劇烈震盪，也燒進實體通路。根據報導，有會員近日逛好市多時發現，賣場金飾櫃位「幾乎被掃空」，驚呼會員購買力驚人。不過隨著金銀價格急跌，相關討論迅速延燒，焦點不只在金價，而是「買了能不能

鷹派掌Fed派對結束？金銀大跳水引爆多空論戰…鄉民：教科書級收割

貴金屬市場在農曆年前出現劇烈震盪。據報導，台灣時間1月31日凌晨，白銀一度跌破75美元／盎司，單日暴跌35.12%，黃金同步急挫，最低跌破4,710美元／盎司，單日跌幅超過12%，創下1983年以來最

美股全倒、台指期夜盤殺363點！網見「崩盤」標題全笑：才1％叫重挫？

美股周五收低，引發台股投資人關注。據報導，投資人消化通膨數據、企業財報，同時市場解讀川普提名華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會主席屬於偏鷹派選擇，美股四大指數同步下跌。道瓊工業指數下跌179

過年抱股還空手？傻了才做選擇…專家3大理由該「抱緊處理」：一賣一買先虧0.6％

抱不抱股過年？傻了才做選擇 不到10個交易日，蛇年台股就要封關了，各位投資人在開心計算蛇年賺了多少錢之際，又要費心思想想：「應該抱股過年？還是減碼過年？」畢竟今年的春節連假長達9天這麼多，這段期

700張中鋼全賣！陳重銘兩周獲利111萬「一塊不留」捐花蓮偏鄉汽車：老天的安排

臉書粉專「不敗教主-陳重銘」29日發文透露，趁著中鋼股價上漲，已將手中700張中鋼（2002）全數出清，單筆獲利約111.8萬元。他坦言賣股原因並非看壞後市，而是「我需要錢」，希望能盡快將資金轉為實際

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。