白銀崩31％、比特幣破8萬美元！郭哲榮預告台股補跌：融資恐加速殺盤跌幅不只363點

分析師郭哲榮於周日（2月1日）拍攝並上線的影音中，針對即將到來的周一（2月2日）台股與台指期走勢提出示警。他在影片一開場即指出，近期黃金、白銀與比特幣同步重挫，市場可能出現「資金回收潮」，並直言周一台股「可能面臨較大幅度修正」。

郭哲榮在影片中提到，白銀價格曾出現「一天跌了31%」、黃金下跌「約11%」，比特幣也跌破8萬美元關卡，認為這並非單一市場事件，而是資金同步撤出的警訊。

他表示，若僅以台指期夜盤下跌「363點」來判斷風險，可能低估後續影響，因為市場尚未完全反映資金面與情緒面的變化。

在資金面分析上，郭哲榮指出，美元轉強會牽動多項資產價格，並再次強調「黃金與美元呈現翹翹板關係」。

在美元走強的情況下，可能帶動美債相對穩定，同時造成新台幣偏弱，部分外資資金出現匯出現象，進一步對台股形成壓力；相關變化可能形成多重影響，讓周一盤勢承壓。

針對股市結構，他也談到融資與槓桿資金的風險，指出當行情反轉時，部分高利率的槓桿資金可能加速回收，進而放大跌勢。在個股與族群方面，他以記憶體相關題材為例，提到部分海外記憶體股盤前漲幅明顯收斂，反映市場情緒轉變，並認為在大盤修正過程中，相關族群也可能受到波及，但是否出現個別支撐，仍需觀察主力動向。

郭哲榮在2月1日的影片中預測，周一（2月2日）台股與台指期下跌幅度，可能不僅止於夜盤所反映的363點，並提醒投資人短線應避免追高操作，留意市場修正風險。

