聯合新聞網／ 綜合報導
農曆年前貴金屬現搶購潮，好市多金飾櫃位一度被掃空，但隨著金價急殺，竟有買家詢問「能否原價退貨」來避險。（路透）
農曆年前貴金屬行情劇烈震盪，也燒進實體通路。根據報導，有會員近日逛好市多時發現，賣場金飾櫃位「幾乎被掃空」，驚呼會員購買力驚人。不過隨著金銀價格急跌，相關討論迅速延燒，焦點不只在金價，而是「買了能不能退」。

原PO轉貼新聞指出，好市多官網早已明訂，貴金屬與金飾一律不接受退貨，但仍有網友好奇詢問「金崩跌，可賣回給Costco嗎？」引發板上嘲諷聲浪。也有不少人回顧這波搶購現象，認為追高心態明顯，直言「貴金屬一路飆漲 散戶很幸運買在最高點」、「這兩天大跌 好市多也不能退貨」、「韭菜大割一波」。

不少網友對「想退貨」的心態毫不留情，留言如「想到退貨這招有料 原價收回反而不虧xD」、「幹 高招誒 還想退」、「會問這問題的比較蠢」、「退貨是可以原價賣出嗎XDDDD」、「買貴了 笑死」、「賺錢算我的，賠錢算Costco的，哪有這麼爽的事」。也有人直接點破，「把好市多當成當沖喔」、「以為有免費的call阿」。

另一派則回到實體黃金本質，認為沒必要過度恐慌，「現貨買了就買了 退?」、「實體又不是期貨會斷頭 放著會咬你是不是？」、「留著當傳家寶」、「大不了拿去做飾品」。也有人提醒，好市多金飾價格本來就不是即時浮動，「知道的都曉得，好市多金價沒有跟著外頭的金價每天做調整，有的價錢甚至停在半個月之前，會來搶的都很聰明」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

農曆年前貴金屬行情劇烈震盪，也燒進實體通路。根據報導，有會員近日逛好市多時發現，賣場金飾櫃位「幾乎被掃空」，驚呼會員購買力驚人。不過隨著金銀價格急跌，相關討論迅速延燒，焦點不只在金價，而是「買了能不能

