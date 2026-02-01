鷹派掌Fed派對結束？金銀大跳水引爆多空論戰…鄉民：教科書級收割

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
川普提名鷹派人選擔任Fed主席重擊市場信心，導致白銀單日暴跌35%、黃金重挫12%創40年最慘紀錄。（法新社）
貴金屬市場在農曆年前出現劇烈震盪。據報導，台灣時間1月31日凌晨，白銀一度跌破75美元／盎司，單日暴跌35.12%，黃金同步急挫，最低跌破4,710美元／盎司，單日跌幅超過12%，創下1983年以來最慘走勢。消息一出，也迅速在PTT股板引爆討論。

報導指出，這波史詩級回檔，發生在金銀價格連日創高之後，市場解讀除了高檔獲利了結外，另一個關鍵觸發點，來自川普宣布提名被視為偏鷹派的Kevin Warsh出任新一任聯準會主席。市場預期此舉將推升美元走勢，使以美元計價的黃金與白銀承受明顯壓力。分析師Adam Button形容，「派對暫時結束了，而且是一場空前盛大的派對」。

這波暴跌，也讓不少網友直呼是「教科書級收割」。有人留言「被機器人收割而已」、「韭菜被收割了」、「一堆投資客放棄虛擬貨幣，跑去玩真金白銀」，也有人點出市場情緒訊號，「FB一堆陌生人在講黃金時就知道該跑了」、「人多的地方不要去 屢試不爽」。部分網友甚至將此次走勢，類比為比特幣等高波動資產，「貴金屬也能玩到單日-35% 真不簡單」、「這走勢比特幣炒到12萬後崩回8萬沒兩樣」。

不過，另一派聲音則認為，這樣的跌幅放在長期漲勢下仍屬修正，有人直言「明明還沒跌回去年起漲點不是嗎？為何那麼多人恐慌？」、「漲1000%跌10%」、「早期買的這波漲上去，漲幅都超過60%以上了吧，跌35%還是賺錢」。也有網友試圖從貨幣角度解讀，「你可以金本位思考，那就是黃金沒變，美元漲了」、「黃金不會跌，只是法幣價值提升了」。

