美股全倒、台指期夜盤殺363點！網見「崩盤」標題全笑：才1％叫重挫？

聯合新聞網／ 綜合報導
受川普提名鷹派聯準會主席與美股科技股走弱影響，台指期夜盤一度下跌363點引發關注。圖/本報資料照片
美股周五收低，引發台股投資人關注。據報導，投資人消化通膨數據、企業財報，同時市場解讀川普提名華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會主席屬於偏鷹派選擇，美股四大指數同步下跌。道瓊工業指數下跌179點，標普500指數下挫29點，那斯達克指數下跌223點，費半跌幅相對較重，下跌321點、跌幅3.87%。

個股方面，記憶體Sandisk持續走強，漲幅6.85%，蘋果小漲0.46%，微軟跌0.74%、輝達跌0.72%，台積電ADR則下跌2.67%。台股衍生市場同步反應，台指期盤後下跌363點、跌幅1.13%，收在31889點。消息曝光後，也迅速被轉貼至PTT股板，引發大量即時回應。

不過，與新聞標題的「血流成河」形成對比，PTT網友反應多半偏向冷靜甚至嘲諷，不少人質疑跌幅是否真的稱得上「崩盤」。有網友直言「363點說崩盤？」、「小打小鬧」、「講到麻痺了」，也有人酸道「小漲6000點 重挫300點崩盤」、「笑死，跌一點就像驚弓之鳥」、「363點叫崩盤，我的天啊啊啊，很會誇張」。

另一派網友則把焦點拉回長期漲幅與歷史對照，認為這樣的修正幅度仍屬正常波動，「去年四月還不久阿 300點就能叫重挫喔」、「敢不敢跌回一萬八啊？」、「有種跌回1萬2」、「跌回12682再叫我（哈欠）」、「看看去年的4月好嗎 那才是血流成河」。也有人提醒，現在指數位置不同，「363才1%多…」、「現在是3萬點不是3千點捏」。

也有部分網友順勢討論操作策略與心態，有人喊話「跌就是買」、「別人恐懼我貪婪」，也有人反諷恐慌情緒「太棒了 又有買點了 湊錢再買幾支台積電」、「沒熔斷都不算新聞」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

