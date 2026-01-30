過年抱股還空手？傻了才做選擇…專家3大理由該「抱緊處理」：一賣一買先虧0.6％

抱不抱股過年？傻了才做選擇

不到10個交易日，蛇年台股就要封關了，各位投資人在開心計算蛇年賺了多少錢之際，又要費心思想想：「應該抱股過年？還是減碼過年？」畢竟今年的春節連假長達9天這麼多，這段期間要是國內、國際間發生什麼大事，外在的荷包、內在的心臟恐怕都承受不起啊！

編輯推薦 2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

直接給答案，管它有幾天的春節連假，當然是「抱股過年」，而且要抱好、抱牢！理由有三：

一、天災人禍不挑時間

你可曾聽說：地震、疫情等天災會挑選台灣放連假的時候才出現嗎？

你是否認為：川普老大、習大大、恐怖組織等狂人會挑選台灣放春節連假的時候才揮兵動武嗎？

既然天災、人禍出現的時刻都是深不可測，那還管什麼連假台股有幾天不開盤呢？

二、安心過年的成本不低

現在做個一賣、一買的股票交易成本是成交金額的「0.3％證交稅＋0.285％手續費」，也就是不管你是賺、是賠，買賣一次少少的5萬元股票交易，就要付出將近300元的交易成本。

然而一般人遇到9天連假，想要賣股安心，總不會只賣個5萬元的股票來安心吧？所以你要花掉多少個300元來安心，自己應該很清楚吧！

不停買賣 誰最開心？ 其實你有沒有想過：財政部和你的證券商最希望台股投資人春節連假前減碼、安心過年，連假過完後再回補持股，因為它們就可以多多賺到你一賣、一買的證交稅和買賣手續費了呀！

三、國際股市大漲怎麼辦

如果連假前先賣、連假後再買回能夠讓你安心過年，或是賭對了國際股市有下跌，那麼付出這些昂貴的買賣交易成本也就算了，問題是：春節連假期間，國際股市也是可能持續上揚啊！到時候豈不是要再多掏出錢來，才能買回原有的持股？

所以不管是長期還是中、短期投資，也不管這次春節連假是多少天，在股市裡首先要做的事永遠都是：

做好資產配置 心存風險意識 保留可加碼現金

其他就交給老天爺安排囉。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。