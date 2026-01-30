700張中鋼全賣！陳重銘兩周獲利111萬「一塊不留」捐花蓮偏鄉汽車：老天的安排

臉書粉專「不敗教主-陳重銘」29日發文透露，趁著中鋼股價上漲，已將手中700張中鋼（2002）全數出清，單筆獲利約111.8萬元。他坦言賣股原因並非看壞後市，而是「我需要錢」，希望能盡快將資金轉為實際行動，協助偏鄉需求。

陳重銘指出，先前接獲華山基金會轉述，花蓮秀林鄉有一輛已服役17年的車輛，詢問是否能幫忙。他將此事放在心上，正好遇到中鋼上漲，便選擇一次出清。他也形容過程「很湊巧」，因過去捐贈三台OUTLANDER的金額皆約110萬元，這次獲利剛好足以再捐一輛車，「都是老天的安排」。

陳重銘說「這些都不是我的錢」，提到自己只是「有膽去年底跟元大借6000萬」，且借錢投資只會挑選他認為相對安穩的標的。他表示，兩周前進場買進700張中鋼，剛好遇到上漲，才有機會完成這次捐車計畫。

他進一步說明，捐出110萬元，剩下1.8萬元則用於支付家具費用，並笑說「剛好家具也送到了」。陳重銘也再次強調，出清中鋼並非看壞，而是「買車的錢不能等，幫助偏鄉弱勢要越快越好」，因此在達成目標後便選擇全數賣出。

貼文曝光後，引發大量網友回應與討論。有網友稱讚「老師才是真男人！」、「賺111.8，捐110，自己留1.8，精神值得我們學習」，也有人感嘆「一切都是好安排」。同時亦有不同聲音出現，例如「買中鋼 真勇敢 雖捐錢做好事，會不會很多叔叔伯伯跟進中鋼 又損了功德？」、「為什麼中鋼很安穩啊，它不是一直跌嗎？（我是菜比八）」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。