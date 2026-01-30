快訊

700張中鋼全賣！陳重銘兩周獲利111萬「一塊不留」捐花蓮偏鄉汽車：老天的安排

聯合新聞網／ 綜合報導
「不敗教主」陳重銘將兩周前買進的700張中鋼全數出清，並將獲利的111.8萬元幾乎全數捐出購買偏鄉公務車。圖／本報資料照片
「不敗教主」陳重銘將兩周前買進的700張中鋼全數出清，並將獲利的111.8萬元幾乎全數捐出購買偏鄉公務車。圖／本報資料照片

臉書粉專「不敗教主-陳重銘」29日發文透露，趁著中鋼股價上漲，已將手中700張中鋼（2002）全數出清，單筆獲利約111.8萬元。他坦言賣股原因並非看壞後市，而是「我需要錢」，希望能盡快將資金轉為實際行動，協助偏鄉需求。

陳重銘指出，先前接獲華山基金會轉述，花蓮秀林鄉有一輛已服役17年的車輛，詢問是否能幫忙。他將此事放在心上，正好遇到中鋼上漲，便選擇一次出清。他也形容過程「很湊巧」，因過去捐贈三台OUTLANDER的金額皆約110萬元，這次獲利剛好足以再捐一輛車，「都是老天的安排」。

陳重銘說「這些都不是我的錢」，提到自己只是「有膽去年底跟元大借6000萬」，且借錢投資只會挑選他認為相對安穩的標的。他表示，兩周前進場買進700張中鋼，剛好遇到上漲，才有機會完成這次捐車計畫。

他進一步說明，捐出110萬元，剩下1.8萬元則用於支付家具費用，並笑說「剛好家具也送到了」。陳重銘也再次強調，出清中鋼並非看壞，而是「買車的錢不能等，幫助偏鄉弱勢要越快越好」，因此在達成目標後便選擇全數賣出。

貼文曝光後，引發大量網友回應與討論。有網友稱讚「老師才是真男人！」、「賺111.8，捐110，自己留1.8，精神值得我們學習」，也有人感嘆「一切都是好安排」。同時亦有不同聲音出現，例如「買中鋼 真勇敢 雖捐錢做好事，會不會很多叔叔伯伯跟進中鋼 又損了功德？」、「為什麼中鋼很安穩啊，它不是一直跌嗎？（我是菜比八）」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

700張中鋼全賣！陳重銘兩周獲利111萬「一塊不留」捐花蓮偏鄉汽車：老天的安排

臉書粉專「不敗教主-陳重銘」29日發文透露，趁著中鋼股價上漲，已將手中700張中鋼（2002）全數出清，單筆獲利約111.8萬元。他坦言賣股原因並非看壞後市，而是「我需要錢」，希望能盡快將資金轉為實際

台股封關日前股票賣掉好過年？分析師給答案：「減碼一半」或降低槓桿

摩爾投顧投資長郭哲榮在影音節目中，針對投資人關心的「過年前要不要賣股票」議題指出，目前台股處於史上罕見的強勢多頭結構，但在高檔區間，投資人仍須保有風險意識。 編輯推薦2026台股封關日懶人包…休市1

點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

國際金價、白銀與記憶體族群同步狂飆之際，財信傳媒董事長謝金河發文形容，2026年可能是「史上最瘋狂、最令人嘆為觀止的年代」。相關言論曝光後，迅速在股市社群掀起大量討論，PTT股板更出現近乎洗版式的即時

經濟成長無感？他酸「跟到蒼蠅走」 謝金河發話網卻想收手

台股站上三萬二、台積電股價衝上1700元，卻仍有人感嘆「經濟成長無感」，財訊傳媒董事長謝金河對此強烈反擊，直言「跟著蜜蜂找花朵、跟著蒼蠅進廁所」，認為個人對國家與市場的認同，將決定能否享受經濟成果。相關言論被轉貼至PTT股板後，引發網友熱烈討論，焦點不僅在於台灣經濟是否真的「無感」，也延燒至謝金河是否再度成為市場「反指標」。

25歲「無本當沖賺300萬」卻陷空手焦慮！網勸「戒賭癮」定期定額

今年以來台股漲勢猛烈，一名25歲網友在PTT股板發文請益「如何調適空手的心態」，自稱大學靠無本當沖累積300萬元、又花200多萬元出國念書，回台當兵後因時差與設備限制淡出當沖，改做波段卻屢屢失利，眼見大盤與黃金等資產續漲更感痛苦。貼文引起熱議，討論焦點從「該不該永遠不空手」延伸到原PO是否其實是被「錯過行情」與「賭性操作」困住。

中鋼47年首見全年虧損仍噴漲！網酸：越爛越噴、只剩紀念品行情

中鋼公布去年稅前虧損46.84億元、創47年來最慘紀錄，卻因12月轉盈終結連8虧，被PTT網友解讀為「止血訊號」。有股板網友轉貼新聞後直呼「春燕報到」，認為虧損縮小、加上盤價上調最受台股資金青睞，今日鋼鐵股買盤點火；貼文引發熱議，討論焦點落在「單月轉盈是否真能代表景氣回溫」，以及中鋼長年被戲稱的「春燕」題材是否又要重演。

