台股封關日前股票賣掉好過年？分析師給答案：「減碼一半」或降低槓桿

摩爾投顧投資長郭哲榮在影音節目中，針對投資人關心的「過年前要不要賣股票」議題指出，目前台股處於史上罕見的強勢多頭結構，但在高檔區間，投資人仍須保有風險意識。

郭哲榮表示，自己在節目與會員訊息中多次提醒，現階段操作重點在於「進可攻、退可守」，若過年前找不到合適進場點位，也不必勉強進場，等到年後若出現回檔，反而可能有更好的買點；他提到，市場若出現拉回，對中長期而言未必是壞事。

他也強調，面對過年假期，投資人不需要因為擔心長假風險而全面清空部位，但同樣不建議滿手股票硬抱過年。實務上可採取「減碼一半」或降低槓桿的方式，讓資金保持彈性，避免假期間突發事件造成心理與資金壓力。

郭哲榮指出，若手中持股已大幅上漲，適度調節並非看空，而是風險控管的一環。 他提醒，真正的多頭行情並非一路不回頭，而是在回檔與再攻之間，創造更長的操作空間。

郭哲榮對於過年前的策略重點放在「不急、不All in」，強調投資人應保留現金與操作彈性，無論是選擇抱股或等待年後，都應以自身風險承受度為優先考量。

