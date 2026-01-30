點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

國際金價、白銀與記憶體族群同步狂飆之際，財信傳媒董事長謝金河發文形容，2026年可能是「史上最瘋狂、最令人嘆為觀止的年代」。相關言論曝光後，迅速在股市社群掀起大量討論，PTT股板更出現近乎洗版式的即時反應。

國際金價29日衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺同步改寫歷史新高。謝金河指出，市場已將黃金、白銀「當成股票炒作」，白銀價格從每盎司17美元一路飆升至119美元，市值逼近6兆美元。

除了貴金屬，他也點名今年記憶體產業出現「史上未見的超級大瘋狗浪行情」，包括Sandisk、Seagate、Western Digital與日本鎧俠股價大幅上漲，並提到南亞科技、華邦電市值快速膨脹，形容這是一個「從未見過的大時代」。

部分網友認為謝金河的發言屬於「示警」，反而解讀成行情仍有空間，留言包括「老謝示警 那就還有得漲」、「老謝示警 看來繼續看多囉」、「他覺得金銀是炒作，好的繼續守銀」、「不要不信」。

也有人認為其近期觀察頗具參考性「他最近 準的很多吧」、「去年下半年其實算偏準啦」、「他在產業界有人脈 的確是知道一些事...」。

另一派網友則幾乎一面倒把謝金河視為「反指標」，留言情緒高度一致，包括「一鍵出清囉」、「崩崩崩」、「糕點到了」、「完了」、「丸子」、「遊戲結束了」、「幹你三個都點名是還能跑哪避險」、「講完馬上丸了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。